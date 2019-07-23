Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?

Sezai Erhan yeniakit

31 Mart'ta oy kullanmadan önce "Her şey çok güzel olacak" diyerek dikkatleri üzerine çeken Abdullah Gül'ün desteğini arkasına alan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni partisine katılacak isimler tek tek belirleniyor. Babacan'ın partisine Ertuğrul Günay, Hüseyin Çelik, Nihat Ergün, Beşir Atalay ve Sadullah Ergin'den sonra eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr. Sami Güçlü’nünde katılacağı iddia ediliyordu.

Ak Parti kurucuları arasında

Kulislerde, Tarım Bakanı Prof.Dr. Sami Güçlü’nün Ali Babacan ile Bolu Abant’ta görüşme yaptığı, yeni partinin kurucuları arasında yer alacağı iddia ediliyordu. Güçlü’ye yakın kaynaklar, eski Bakan Prof.Dr. Sami Güçlü’nün AK Parti’nin kurucu üyesi olduğunu, 22. dönem Konya Milletvekili, 58 ve 59. Hükümetlerde ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görevinde bulunduğunu, şu anda Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanlığıyla ilgilendiğini ifade ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında

Kaynaklar, Güçlü’nün son 7 yıldır siyasetten daha çok eğitim alanında özellikle yazar okumalarını sürdürdüğünü, AK Parti’yle bağını koparmadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldığını kaydettiler. Kaynaklar, Bakan Güçlü’nün yeni parti kurma çalışmalarına hız veren eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Bolu Abant’ta görüşme yaptığı iddialarını yalanlayarak, Bakan Güçlü’nün geçen hafta Bolu’da değil Konya ve Ankara’da olduğunu söylediler.