Yakın Doğu Üniversitesi taban puanları 2019 Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi taban puanları 2019, Yakın Doğu Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi taban puanlarını ve Yakın Doğu Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Fen-Edebiyat Fakültesi taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 İndirimli) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Matematik (İngilizce) (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%75 İndirimli) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Psikoloji (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Tarih (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Hemşirelik Fakültesi taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Hemşirelik (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Hukuk Fakültesi (Ücretli) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Hukuk Fakültesi (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Bilgisayar-Enformatik (İngilizce) (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Ekonomi (İngilizce) (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) İşletme (İngilizce) (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Pazarlama (İngilizce) (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Siyaset Bilimi (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Siyaset Bilimi (%75 İndirimli taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Uluslararası İlişkiler (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs)İlahiyat Fakültesi (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) İletişim Fakültesi taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Gazetecilik (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) taban puanları

Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi taban puanları

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız (Tercih başvuruları-Üniversite taban puanları)

ODTÜ taban puanları 2019 Orta Doğu Teknik Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas