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Aktüel Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Günsel: "Türkiye’nin birikim ve yeteneği en büyük şansımızdır"
Aktüel

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Günsel: "Türkiye’nin birikim ve yeteneği en büyük şansımızdır"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 21:52:43 -
Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Günsel: "Türkiye’nin birikim ve yeteneği en büyük şansımızdır"

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Türkiye’nin oyun kurucu, strateji oluşturucu birikim ve yeteneğinin KKTC’nin en büyük şansı olduğunu kaydetti.

Rektör Günsel, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’de 11 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine değinerek, "Bizim isteklerimizi savunacak kişiyi Cumhurbaşkanlığı makamına taşımalıyız." vurgusu yaptı.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin garantörlüğü aştığını belirten Günsel, seçim tartışmalarının Türkiye üzerinden yürütülmemesi gerektiğini kaydetti.

Günsel, "Türkiye’nin oyun kurucu, strateji oluşturucu birikim ve yeteneği en büyük şansımızdır." ifadesini kullandı.

-"Milli menfaatlerden ayrılmaz olduğu şüphesizdir"

Doğu Akdeniz'de yaşanan krize değinen Günsel, "KKTC’ye ilişkin bütün temel konuların, ülkeyi çevreleyen Doğu Akdeniz’deki uluslararası hukuku ilgilendiren bütün temel konularla iç içe olduğu, haklarımızın ve menfaatlerimizin milli menfaatlerden ayrılmaz olduğu şüphesizdir. Devletimizin, toplumsal varlığımızın ortasında bir odak oluşturduğu hususu da kendini tartışmasız ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Günsel, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de mantık dışı uygulamaların ve oldubittilerin hukuk kisvesine büründürülmesinin önlenmesinin ve bütün faktörlerin hakkaniyet temelindeki bir esasa bağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Günsel, enerji, gaz, petrol, karasuları ve kıta sahanlığı sorunlarının hakkaniyet temeli üzerinde çözümlenmesi gerektiğine işaret ederek, "Siyasal ve toplumsal tercihlere, bir cumhuriyette ve bir devlette, tarihsel olarak döşenmiş yollarda yürüyerek varılmalıdır." ifadelerini kullandı.

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