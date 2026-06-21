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Yaşam
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Yeniakit Publisher
Dünyada benzeri yok! Bakın 'uçan balık' hangi ilimizde bulunuyor

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Dünyada benzeri yok! Bakın 'uçan balık' hangi ilimizde bulunuyor

Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için tuzlu sulardan tatlı sulara göç eden inci kefali (Van balığı) göç yolculuğunda muhteşem görsel sunuyor.

#1
Foto - Dünyada benzeri yok! Bakın 'uçan balık' hangi ilimizde bulunuyor

Dünya da sadece Van Gölü'nde yaşayan yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzen inci kefali balıkları göç yolculuğunda adeta bir görsel şölen sunuyorlar.

#2
Foto - Dünyada benzeri yok! Bakın 'uçan balık' hangi ilimizde bulunuyor

İnci kefali balığının oluşturduğu görsel şöleni yurt içi ve yurt dışından her yıl binlerce kişi izlemeye geliyor. Aynı zamanda inci kefali balığı göç yolculuğunda birçok engellerle karşılaşıyor.

#3
Foto - Dünyada benzeri yok! Bakın 'uçan balık' hangi ilimizde bulunuyor

Bu zorlu yolculuk, balıklar için aynı zamanda bir hayatta kalma savaşıdır. Nehir kenarlarında bekleyen martılar ve diğer yırtıcı hayvanlar için de adeta bir şölen alanına dönüşür.

#4
Foto - Dünyada benzeri yok! Bakın 'uçan balık' hangi ilimizde bulunuyor

15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasından avlanması yasaklanan inci kefali balığının göç süresince vatandaşlar tarafından avlanmamaları için jandarma, polis ve zabıta ekipleri 7/24 nöbet tutarken Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

#5
Foto - Dünyada benzeri yok! Bakın 'uçan balık' hangi ilimizde bulunuyor

30 yıla yakındır Van Gölü havzasında fotoğraf çektiğini ifade eden doğa Fotoğrafçısı Ferzender Coşar, "Bugün de Deliçaya geldim. İnci kefali göçünü izlemeye müthiş bir şölen vardır. Su debisi güzeldir.

#6
Foto - Dünyada benzeri yok! Bakın 'uçan balık' hangi ilimizde bulunuyor

Balığa göre su vardır, Bu sene bereketli yağışlar oldu. Balık 10 gün daha burada devam eder. 10 gün sonra yumurtayı bıraktıktan sonra geri dönüşe başlar.

#7
Foto - Dünyada benzeri yok! Bakın 'uçan balık' hangi ilimizde bulunuyor

Burada bir dinleme süresinde bekler. Ondan sonra Van Gölü'ne geri dönmeye başlar. Mükemmel bir şölendir.

#8
Foto - Dünyada benzeri yok! Bakın 'uçan balık' hangi ilimizde bulunuyor

Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bir güzelliktir. Bu güzellik Van Gölü'ne dökülen bütün çaylarda haliyle devam ediyor.

#9
Foto - Dünyada benzeri yok! Bakın 'uçan balık' hangi ilimizde bulunuyor

Her taraftan izlemeye gelen, belgesel yapmaya gelen, yurt içinden ve yurt dışından birçok turist gelip burayı izliyor.

#10
Foto - Dünyada benzeri yok! Bakın 'uçan balık' hangi ilimizde bulunuyor

Bu güzellikleri kayıt altına alıp sosyal medya da paylaşıyor. Lütfen avlanma yasağına uyalım.

#11
Foto - Dünyada benzeri yok! Bakın 'uçan balık' hangi ilimizde bulunuyor

Toplum artık balık yasağını öğrendi, Avlanmıyor. Az da olsa kaçacak avlanma olsa da güvenlik kuvvetleri gerekenleri yapıyor" dedi.

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