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Yerel 15 yaşındaki İrem’den haber alınamıyor!
Yerel

15 yaşındaki İrem’den haber alınamıyor!

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15 yaşındaki İrem’den haber alınamıyor!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalıştığı iş yerinden eve dönmek üzere ayrılan 15 yaşındaki Fatma İrem Kaya’dan haber alınamıyor.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 15 yaşındaki Fatma İrem Kaya için kayıp başvurusu yapıldı. Manavgat Ulukapı Mahallesi’nde ikamet eden Dilek Kaya Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna gelerek 15 yaşındaki kızı Fatma İrem Kaya’nın dün saat 18.00’da Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden eve gitmek üzere ayrıldığını, eve gelmeyen kızından o saatten beri haber alamadığını, kendisine ulaşamadığını belirterek kayıp başvurusunda bulundu.

 

Anne Dilek Kaya’nın kayıp başvurusunun ardından güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatılırken, İrem Kaya'yı gören ya da yerini bilenlerin en yakın jandarma veya polis karakoluna bilgi vermesi istendi.

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