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Yerel Kozan’da siyah akrep şaşkınlığı!
Yerel

Kozan’da siyah akrep şaşkınlığı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kozan’da siyah akrep şaşkınlığı!

Adana’nın Kozan ilçesinde bir esnaf, iş yerinin önünde bulduğu büyük siyah akrebi araçların altında ezilmemesi için bidona koyarak koruma altına aldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde yağışların ardından ortaya çıkan büyük siyah akrep, bir esnafın dikkatiyle ezilmekten kurtuldu. Kozan'da Haziran ayında etkili olan yağışların ardından kent merkezinde ortaya çıkan büyük siyah akrep, Biçer Sokak'ta bir iş yerinin önünde fark edildi. Akrebin araçların altında ezilmesini istemeyen esnaf İlim Bozkurt, akrebi bidonun içine koyarak koruma altına aldı.

 

Bölgede genellikle sarı renkli akrepler gördüklerini belirten Bozkurt, "İlk kez böyle büyük ve siyah bir akrep gördük. Görenlerin ilgisini çekiyor. Her gelen akrebi bir akrabasına benzetiyor, buna çok şaşırdık" diye konuştu.

Akrebe sinek vererek yaşattıklarını ifade eden Bozkurt, "Doğaya saygımız var. Arabalar ezmesin diye aldık. Yukarıdaki dağlık alana bırakacağız, orada özgürce yaşasın" dedi.

 

İnternetten yaptıkları araştırmada akrebin zehirli olabileceğini öğrendiklerini anlatan Bozkurt, "Sarı ve siyah akreplerin zehirli olduğunu gördük. Bu daha büyük olduğu için dikkat çekti. Annesine bile benzeten oldu. Doğanın bir dengesi var, insan bunu neden akrabasına benzetir anlamadık" ifadelerini kullandı.

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