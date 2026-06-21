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Binlerce turist akın akın geliyordu! Şimdi yüzüne bakan yok!

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IHA Giriş Tarihi:

Binlerce turist akın akın geliyordu! Şimdi yüzüne bakan yok!

Konya'nın Karapınar ilçesinde, çok eski yerleşim yerlerine dair izler bulunduran ve turistlerin uğrak noktası olan Çıralı Obruk Gölü kurudu.

#1
Foto - Binlerce turist akın akın geliyordu! Şimdi yüzüne bakan yok!

İLÇE MERKEZİNE 35 KİLOMETRE UZAKTA Karapınar'ın kuzeybatısında bulunan Çıralı Obruğu, ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

#2
Foto - Binlerce turist akın akın geliyordu! Şimdi yüzüne bakan yok!

Yaklaşık 17 bin 500 metrekarelik alanıyla dikkat çeken obruk, bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biri olarak biliniyor.

#3
Foto - Binlerce turist akın akın geliyordu! Şimdi yüzüne bakan yok!

KURAKLIK GÖLE VURDU İçerisinde insan yapımı mağaralar barındıran tarihi obruk gölü kuraklık nedeniyle geçtiğimiz yıllarda kurudu.

#4
Foto - Binlerce turist akın akın geliyordu! Şimdi yüzüne bakan yok!

Yöredeki son yağışların ardından da su tutmadığı gözlenen göl, eski görünümünden uzak bir manzara sergiliyor.

#5
Foto - Binlerce turist akın akın geliyordu! Şimdi yüzüne bakan yok!

KAT KAT OYULMUŞ BOŞ MAĞARALAR KALDI Bir dönem yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği, yüzdüğü ve kamp yaptığı obrukta, suyun çekilmesiyle birlikte geriye sadece kat kat oyulmuş boş mağaralar kaldı.

#6
Foto - Binlerce turist akın akın geliyordu! Şimdi yüzüne bakan yok!

Öte yandan obrukta yeni çökmelerin yaşandığı gözlendi.

#7
Foto - Binlerce turist akın akın geliyordu! Şimdi yüzüne bakan yok!

"SU ÇIKMIYOR" Yöre sakinlerinden Ali Özdinç (59), şöyle konuştu: "Obruk, toprağın çökmesiyle oluyor. Eskiden toprak çökünce bazı yerlerde su çıkıyormuş. Şimdi obruklarda su seviyesi düştüğü için su çıkmıyor.

#8
Foto - Binlerce turist akın akın geliyordu! Şimdi yüzüne bakan yok!

Zamanında Çıralı Obruğu'nda su seviyesi yüksekmiş, su çıkmış. Seviye düşünce obruktaki su da kayboldu.

#9
Foto - Binlerce turist akın akın geliyordu! Şimdi yüzüne bakan yok!

"AMAN KAÇALIM DİYORLAR" Burası obruk bölgesi. Tarihi bilinmeyen obruklarımız var. Dışarıdan gelenler obruğa bakıyor, aman kaçalım diyorlar, bazıları korkuyorlar.

#10
Foto - Binlerce turist akın akın geliyordu! Şimdi yüzüne bakan yok!

Biz alışkın olduğumuz için korkmuyoruz. Fotoğraf çekilmek için gelip gidenler çok oluyor."

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