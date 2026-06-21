Binlerce turist akın akın geliyordu! Şimdi yüzüne bakan yok!
Konya'nın Karapınar ilçesinde, çok eski yerleşim yerlerine dair izler bulunduran ve turistlerin uğrak noktası olan Çıralı Obruk Gölü kurudu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, çok eski yerleşim yerlerine dair izler bulunduran ve turistlerin uğrak noktası olan Çıralı Obruk Gölü kurudu.
İLÇE MERKEZİNE 35 KİLOMETRE UZAKTA Karapınar'ın kuzeybatısında bulunan Çıralı Obruğu, ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Yaklaşık 17 bin 500 metrekarelik alanıyla dikkat çeken obruk, bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biri olarak biliniyor.
KURAKLIK GÖLE VURDU İçerisinde insan yapımı mağaralar barındıran tarihi obruk gölü kuraklık nedeniyle geçtiğimiz yıllarda kurudu.
Yöredeki son yağışların ardından da su tutmadığı gözlenen göl, eski görünümünden uzak bir manzara sergiliyor.
KAT KAT OYULMUŞ BOŞ MAĞARALAR KALDI Bir dönem yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği, yüzdüğü ve kamp yaptığı obrukta, suyun çekilmesiyle birlikte geriye sadece kat kat oyulmuş boş mağaralar kaldı.
Öte yandan obrukta yeni çökmelerin yaşandığı gözlendi.
"SU ÇIKMIYOR" Yöre sakinlerinden Ali Özdinç (59), şöyle konuştu: "Obruk, toprağın çökmesiyle oluyor. Eskiden toprak çökünce bazı yerlerde su çıkıyormuş. Şimdi obruklarda su seviyesi düştüğü için su çıkmıyor.
Zamanında Çıralı Obruğu'nda su seviyesi yüksekmiş, su çıkmış. Seviye düşünce obruktaki su da kayboldu.
"AMAN KAÇALIM DİYORLAR" Burası obruk bölgesi. Tarihi bilinmeyen obruklarımız var. Dışarıdan gelenler obruğa bakıyor, aman kaçalım diyorlar, bazıları korkuyorlar.
Biz alışkın olduğumuz için korkmuyoruz. Fotoğraf çekilmek için gelip gidenler çok oluyor."
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