Torunu için yapmıştı, şimdi taleplere yetişemiyor! ‘Başımıza iş açtık’

Oyuncağı gören herkesin kendisi için da talep ettiğini belirten Özbalaban, "Köy yerinde torun olunca, 'ne yapalım, ne edelim' diye düşündüm ve aklıma bu geldi. 'Sana bir greyder yapalım' dedim ama başımıza iş açtık. Torunum çok sevdi ama şimdi çocuklardan ziyade büyükler ilgi gösteriyor. Herkesin çok hoşuna gidiyor, 'çok güzel olmuş' diyerek kendileri için de yapmamı istiyorlar. Çoğu oynatmak için de değil, evinde büfeye ya da masasının üzerine koymak için talep ediyor. Çocuklara hediye olarak başladığım oyuncak, bir anda büyükler için hediyelik eşyaya dönüştü. Şu an çok talep var ama vakit ve imkanım olmadığı için yapamıyorum" diye konuştu.