Torunu için yapmıştı, şimdi taleplere yetişemiyor! ‘Başımıza iş açtık’

Oyuncağı köknar ağacı kullanarak yaptığını dile getiren Özbalaban, "Bu işleri hobi olarak, amatörce yapıyorum. Çocukluktan itibaren sadece marangozluğa değil, demirciliğe ve her türlü el işçiliğine merakım var. Bu ahşap greyderi de tamamen el emeğiyle, ceviz ve bizim buralarda 'gökceağaç' denilen birinci sınıf köknar ağacından üretiyorum. Yaklaşık 70 parçadan oluşuyor. Torna, daire testere ve zımparadan çıkıyor. En önemli özelliği ise içinde hiç çivi olmaması, her tarafının birbirine geçme olmasıdır. Ancak yapımı yaklaşık 8-10 günü buluyor. Başka işlerim de olduğu için devamlı yapamıyorum. Sadece vakit buldukça yapabiliyorum" dedi.