  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'un yeni metrosu hızlı başladı! 31 Temmuz'a kadar tamamen ücretsiz! Petrol düştü, kakao fırladı! Büyük iddia: Montella'ya sürpriz teklif! Türk Milli Takımını bırakıyor mu? Başvuru şartlarında esneme! Evlilik kredisinde yeni dönem Türkiye’nin ilki olacak Üretime geçmek için gün sayıyor Milli emlak duyurdu: 10 bin TL'ye arsa alma fırsatı! Müthiş hamle: İsmail Kartal imzalar imzalamaz Aziz Yıldırım'dan bu 3 transferi istedi Isırıklara kolonya dökmeyin! Uzmanı böcek ve pire ısırıklarını ayırt etmek için konuştu...
Türkiye
7
Yeniakit Publisher
Torunu için yapmıştı, şimdi taleplere yetişemiyor! ‘Başımıza iş açtık’

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Torunu için yapmıştı, şimdi taleplere yetişemiyor! ‘Başımıza iş açtık’

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 66 yaşındaki bir dedenin torununa tamamen ahşaptan ürettiği 70 parçalık oyuncak iş makinesi büyük beğeni toplayınca, yaşlı adam gelen yoğun siparişleri yetiştirmekte güçlük çekmeye başladı.

#1
Foto - Torunu için yapmıştı, şimdi taleplere yetişemiyor! ‘Başımıza iş açtık’

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki İsmail Özbalaban, torunu için ahşaptan oyuncak "greyder" yaptı. Özbalaban, 70 parça ahşaptan çivi kullanmadan yaptğı iş makinesi oyuncağını torununa hediye etti.

#2
Foto - Torunu için yapmıştı, şimdi taleplere yetişemiyor! ‘Başımıza iş açtık’

Daha sonra oyuncağı gören vatandaşlar Özbalaban'dan kendileri için de yapmasını talep etti. Balaban, bir süre sonra yaklaşık 10 gün çalışarak yaptığı oyuncak iş makinelerine gelen taleplere yetişemez hale geldi.

#3
Foto - Torunu için yapmıştı, şimdi taleplere yetişemiyor! ‘Başımıza iş açtık’

Çocukluktan beri marangozluk ve demirciliğe merakı olduğunu ifade eden Özbalaban, yaptığı oyuncağın dekoratif bir ürün olarak vatandaşlar talep edildiğini dile getirdi.

#4
Foto - Torunu için yapmıştı, şimdi taleplere yetişemiyor! ‘Başımıza iş açtık’

Oyuncağı köknar ağacı kullanarak yaptığını dile getiren Özbalaban, "Bu işleri hobi olarak, amatörce yapıyorum. Çocukluktan itibaren sadece marangozluğa değil, demirciliğe ve her türlü el işçiliğine merakım var. Bu ahşap greyderi de tamamen el emeğiyle, ceviz ve bizim buralarda 'gökceağaç' denilen birinci sınıf köknar ağacından üretiyorum. Yaklaşık 70 parçadan oluşuyor. Torna, daire testere ve zımparadan çıkıyor. En önemli özelliği ise içinde hiç çivi olmaması, her tarafının birbirine geçme olmasıdır. Ancak yapımı yaklaşık 8-10 günü buluyor. Başka işlerim de olduğu için devamlı yapamıyorum. Sadece vakit buldukça yapabiliyorum" dedi.

#5
Foto - Torunu için yapmıştı, şimdi taleplere yetişemiyor! ‘Başımıza iş açtık’

Oyuncağı gören herkesin kendisi için da talep ettiğini belirten Özbalaban, "Köy yerinde torun olunca, 'ne yapalım, ne edelim' diye düşündüm ve aklıma bu geldi. 'Sana bir greyder yapalım' dedim ama başımıza iş açtık. Torunum çok sevdi ama şimdi çocuklardan ziyade büyükler ilgi gösteriyor. Herkesin çok hoşuna gidiyor, 'çok güzel olmuş' diyerek kendileri için de yapmamı istiyorlar. Çoğu oynatmak için de değil, evinde büfeye ya da masasının üzerine koymak için talep ediyor. Çocuklara hediye olarak başladığım oyuncak, bir anda büyükler için hediyelik eşyaya dönüştü. Şu an çok talep var ama vakit ve imkanım olmadığı için yapamıyorum" diye konuştu.

#6
Foto - Torunu için yapmıştı, şimdi taleplere yetişemiyor! ‘Başımıza iş açtık’

Daha önce yaptığı hediyelik ürünleri misafirlerine hediye ettiğini söyleyen Özbalaban, "Daha önce de ahşap tornasında gayet güzel çanak, kase, şamdan, sandalye ve dolap gibi şeyler yapıyordum. Evde kendi yaptığım birkaç tane büyük sandalye de var. Bunların hepsini amatörce, hobi olarak yaptım. Ürettiklerimin büyük kısmını da evimize gelen misafirlerimize, 'beni hatırlarsınız' diyerek hediye ettim" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kurtulmuş Fenerbahçe'yi tebrik etti
Spor

Kurtulmuş Fenerbahçe'yi tebrik etti

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet çarkı patladı! Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi tutuklandı!
Gündem

CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet çarkı patladı! Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi tutuklandı!

İzmir'deki CHP belediyelerindeki yolsuzluk sarmalına bir yenisi daha eklendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Seferihisar..
Dehşet! Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı
Gündem

Dehşet! Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı

Gaziantep'te bir kadın, kucağına aldığı 4 yaşındaki oğluyla birlikte 8'inci kattan atladı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan kadın hayatını ..
Laikçi tetikçiler iftira atmıştı! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca hastaneye kaldırıldı
Gündem

Laikçi tetikçiler iftira atmıştı! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca hastaneye kaldırıldı

Psikolojisi bozuk kızının attığı iftira ve seküler bağnazların kışkırtmalarıyla 3 buçuk senesini hapiste geçiren Hiranur Vakfı Kurucusu Yusu..
Refakatçi olmak için yola çıkmıştı! Hastane yolunda öldü
Yerel

Refakatçi olmak için yola çıkmıştı! Hastane yolunda öldü

Samsun’da hastanede tedavi gören eltisine refakatçi olmak için yola çıkan Zeliha Özmen, içinde bulunduğu otomobilin aydınlatma direğine çarp..
Trump'tan savaştaki ülke için iğrenç yorum! "Kadınları hariç hayranı değilim"
Dünya

Trump'tan savaştaki ülke için iğrenç yorum! "Kadınları hariç hayranı değilim"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya yönelik politikaları ve Kiev yönetimiyle ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, “..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23