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Dünya Yakayı ele verdi! Çin ve ABD arasında büyük kriz
Dünya

Yakayı ele verdi! Çin ve ABD arasında büyük kriz

Yeniakit Publisher
2023-08-12 22:33:00 -
Yakayı ele verdi! Çin ve ABD arasında büyük kriz

Çin Ulusal Kamu Güvenliği Bakanlığı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Çinli casusunu yakaladıklarını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte iki süper güç arasında devam eden gerilim en üst seviyeye yükseldi.

Çin Uluslararası Radyosu’nun bildirdiğine göre; 1971 doğumlu olan zanlı Zeng, Çin’in bir askeri sanayi grubunun personeliydi. Zeng, birimi tarafından İtalya’ya okumaya gönderildiğinde ABD’nin Roma Büyükelçiliği’nden bir yetkili Zeng ile tanışmak için fırsat kolladı. Yemek, gezi ve opera gibi etkinliklerle Zeng’le yakın ilişki kurdu.

İkilinin ilişkisi giderek derinleşirken Amerikalı yetkili, Zeng’e CIA’nin Roma istasyonunun bir üyesi olarak kimliğini açıkladı. Ardından da Zeng’e büyük bir ücret ödeme ve ailesinin ABD’ye göç etmesini sağlama sözü verdi. Bunun karşılığında da Zeng’den Çin’in hassas askeri bilgilerini istedi. Zeng, bu teklifi kabul ederek ABD ile casusluk anlaşması imzaladı. Zeng, Çin’e döndükten sonra CIA personeli ile birçok kez gizlice görüşmeye devam etti ve Çin’in çok sayıda temel istihbarat bilgisini aktardı.

Çin kamu güvenliği incelemenin ardından Zeng’in casusluk faaliyetlerine dair kanıtlar elde etti ve konuyu savcılığa iletti.

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