Yakana değil söndürene saldırıyorlar, düşmanlıkları gözlerini kör etmiş

Türkiye’nin akciğerlerini hedef alan orman yangınlarının başlamasıyla beraber tüm imkanlarıyla seferberlik başlatan devletin bütün organları, günlerdir canla başla yangınlarla savaşıyor. Tomalardan polislere, emniyet gemilerinden fırkateynlere, TSK helikopterlerinden asker ve jandarmaya kadar herkes ‘tek bir canlı daha zarar görmesin’ diye canını hiçe sayarken, her terör saldırısını, her afeti, her adli olayı bile devlet aleyhine provokasyona çevirmek isteyen, Türkiye düşmanı azgın azınlık da boş durmuyor. Sahadan gelen onlarca resim ve görüntülere rağmen utanmadan asker ve polisin sahada olmadığı yalanlarıyla karalama kampanyası yürütmeye devam ediyorlar.