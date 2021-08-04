Yakana değil söndürene saldırıyorlar, düşmanlıkları gözlerini kör etmiş

Hiçbir ahlaki değer tanımadan, her afet, terör saldırısı ve adli vakaları bile utanmadan devlet ve millet düşmanlığı için malzeme yaparak toplumsal birlikteliği tehdit eden başını CHP ve HDP’nin çektiği azgın azınlık, günlerdir canları pahasına orman yangınlarıyla mücadele eden insanları hedef almaya devam ediyor.

Azgın azınlık, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alan açıklamalarının hem TSK hem de Emniyet tarafından yalanlanmasına, sahadan çekilen resimlerde asker, polis ve jandarmanın canları pahasına hem karadan hem denizden orman teşkilatı ile birlikte söndürme çalışmalarında görüntülenmelerine rağmen utanmadan yalanlarını sürdürüyor.,

MSB: TSK zaten sahada!

Azgın azınlığın yalanlarına cevap veren Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin zaten orman yangınlarının başından beri söndürülmesi çalışmalarında sahada olduğunu açıkladı. Ayrıca kaç Türk askerinin yangınları söndürmek için destek verdiği, bu süreçte kaçar adet araç kullanıldığı da yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre 400’den fazla Mehmetçik, 3 İHA, 4 helikopter, 2 gemi ve 50’den fazla araç, yangınların söndürülmesi için kullanılıyor.

Jandarma: 2 bin 300 personelimiz yangın söndürme çalışmalarında!

Jandarma Genel Komutanlığı ise 2 bin 300 personelin Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli'deki orman yangınlarıyla mücadele ettiğini açıkladı. Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Antalya'da 1000 personel, 102 araç, 4 helikopter, Muğla'da 1150 personel, 178 araç, Isparta'da 100 personel, 26 araç, Denizli'de 60 personel, 11 araç olmak üzere, 4 ilde toplam 2 bin 310 personel, 317 araç, 4 helikopter ile yangınlara müdahale ve vatandaşlarımıza yardım çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.

Emniyet: 112 toma yangına müdahale ediyor

CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve HDP’li Hüda Kaya başta olmak üzere birçok kişinin TOMA’ların yangın söndürmede kullanılmadığını iddia etmesi üzerine İçişleri Bakanlığı, yangın söndüren TOMA’ların videosunu paylaştı. Paylaşımda “İnsanların acısının olduğu, anılarının kül olduğu bir ortamdan siyaset devşirilmeye çalışılması gerçekten üzücü. Türkiye’nin dört bir yanından TOMA’lar, yangın söndürme çalışmalarına aktif destek veriyorlar” denildi. Emniyet Genel Müdürlüğü de Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarında 112 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) kullanıldığını duyurdu.

Bakanlık yeşil vatan için seferber

Buna karşın, Tarım ve Orman Bakanlığı; 38 şehirdeki 154 yangın bölgesinde 16 su atar uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 sulama kamyonu (arazöz) ve su tankeri, 150 iş makinası ve yaklaşık 5200 personel mücadele veriyor. 154 yangının 145’i kontrol altına alındı. Muğla’da 5, Antalya’da 2, Isparta ve Denizli’de 1’er yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yakanlara değil söndürenlere tepkililer

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, orman yangınları üzerinden siyasi malzeme elde etmeye çalışan CHP ve HDP’nin başını çektiği provokatörlere Akit aracılığıyla tepki gösterdi. Güvenç, “Ormanlarımızı yakıyorlar bu çok acı, bundan daha acı olan ise Türkiye’deki muhalefetin yakanlara değil de mücadele eden devlet ve millete laf etmesi. Hiçbir ahlaki değer tanımadan her olayı devleti, milleti ve kurumları yıpratmak için kullanıyorlar” dedi.

Yangından bile nemalanmaya çalışıyorlar

TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Berdibek ise şunları söyledi: “Topyekün bir mücadele var. Bu mücadele, tek bir canlı daha zarar görmesin ülkemizin, çocuklarımızın geleceği daha güzel olsun diye sergileniyor. Millet olarak askerimizle, polisimizle, itfaiyecimizle, Azerbaycan’dan gelen kardeşlerimizle seferber olmuşken bir de bu yangınlardan nemalanmaya çalışan, muhalefet var. Söylemlerine bakın; ‘sizin en doğru kararlarınıza bile biz doğru demeyiz.’ Bunların amacı ne orman yangınıdır, ne millet, bunların amacı ‘buradan nasıl bir provokasyon çıkarırız’dır. Ciğerlerimiz yanarken bile bundan nemalanmaya çalışıyorlar. Türkiye düşmanları her zamanki gibi kendi kendilerini kandırıyorlar. Millet sahada olan biteni görüyor.”

