THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Yakalanması için özel ekip kuruldu! 4 kişiyi öldürdü

Kendisine araziden pay verilmediği gerekçesiyle tartıştığı 2 amcasını, halasını ve yengesini öldürüp, kayıplara karışan Ramazan Şahin'in yakalanması için jandarma tarafından özel ekip kuruldu.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:34
Yakalanması için özel ekip kuruldu! 4 kişiyi öldürdü

Gaziantep'te oturduğu belirlenen Ramazan Şahin, telefonla aradığı amcası Şeyho Şahin'den, iddiaya göre, Bozova'nın Kızlar Mahallesi'nde dedesinden kalan 2 dönümlük arazi için pay istedi. Amcasının olumsuz yanıt vermesi üzerine dün akşam Bozova'ya giden Ramazan Şahin, yakınlarıyla tartıştı. Şahin, tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki tabancayla yakınlarına peş peşe ateş açtı. Kurşunlara hedef olan Ramazan Şahin'in amcaları Şeyho ile Şeyhmüslüm (62), halası Narin Şahin (25) ve yengesi Emine Şahin (60) yaşamını yitirdi. 4 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan dün gece alınarak, toprağa verildi.

YAKALANMASI İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Mahallede 4 akrabasını öldürüp, kayıplara karışan Ramazan Şahin'in yakalanması için jandarma bünyesinde 8 kişilik özel ekip kuruldu. Özel ekip, kent merkezi ile ilçe girişindeki MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:34
  1. Gaziantep
  2. Arazi kavgası
  3. aile içi cinayet
  4. 4 kişiyi öldürdü
  5. her yerde aranıyor
  6. yakalanması için özel ekip kuruldu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadeniz'de bir ilk! Araplar satın aldı
    1. Karadeniz'de bir ilk! Araplar satın aldı
    2. ABD'de Kurban Bayramı 'Diriliş..
    3. Avrupa Birliği'nden Arakan açıklaması:..
    4. ABD kongre heyeti Türkiye'de! İlk..
    5. BM'nin 'Arakan çağrısına' AK Parti'den..
    6. CHP'li isimden flaş sözler! 'HDP ile..
    7. Almanya’da 'göçmen ve mültecilere'..
    8. FETÖ'cü Emre Uslu Kazım Özsoy'u tehdit..
    9. Fındık fiyatlarına yeni zam! 13 TL'ye..
    10. Trabzon'da korkunç olay! Otobüsün..
    11. Çaldığı 80 bin liralık zirai ilaç ve..
    12. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
    13. Doktor anne ve liseli oğlunun nasıl..
    14. Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği..
    15. Husumetliler arasında kan döküldü!
    16. Macron'dan Suriye açıklaması! 'Feci..
    17. Münbiç hattında 36'ıncı devriye görevi..
    18. Fenerbahçe 3 yıldızın biletini kesti
    19. Kara haber en mutlu gününde geldi!
    20. Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk