  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yakalanarak Türkiye'ye getirildi! Bomba itiraflarda bulundu
Gündem

Yakalanarak Türkiye'ye getirildi! Bomba itiraflarda bulundu

Cezayir’de yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Nuh Naci Konyalı, örgütün ülkedeki faaliyetlerini tek tek deşifre etti. Eğitim, medya ve esnaf yapılanmasına ilişkin itiraflarda bulunan Konyalı, sorgusunda 36 FETÖ’cü haininde ismini verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 07:18:00 -
Yakalanarak Türkiye'ye getirildi! Bomba itiraflarda bulundu

Devlet, FETÖ’cülerin peşini yurtdışında da bırakmıyor. Birçok ülkeden onlarca FETÖ’cü paketlenirken, son olarak örgütün Cezayir yapılanmasında faaliyet yürüten Nuh Naci Konyalı ülkeye getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Konyalı hakkında yürütülen soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı. Cezayir’de kendisine ait şirket üzerinden örgüte ve örgüt okullarına maddi destek sağladığı tespit edilen Konyalı hakkında Interpol tarafından yakalama emri çıkarıldı. Cezayir’de yakalanan Konyalı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı koordinesinde 23 Kasım’da Türkiye getirildi.

Çöküş ve dağılma

Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alınan şüpheli, örgütün Cezayir yapılanmasının deşifresine yönelik önemli itiraflarda bulundu. Cezayir’deki öğrenci, eğitim, medya ve esnaf yapılanmasına yönelik bilgiler aktaran Konyalı, 36 örgüt üyesinin ismini verdi. Bunlardan 23’ü hakkında soruşturma veya kovuşturma bulunduğu, 13’üyle ilgili ise hiçbir adli işlem bulunmadığı öğrenildi. 15 Temmuz’dan sonra psikolojik çöküş yaşayan örgütün dağılma sürecine girdiğini belirten Nuh Naci Konyalı, Cezayir’de faaliyet yürüten birçok örgüt yöneticisinin farklı ülkelere kaçtığını anlattı. Şüpheli, emniyet ve savcılık sorgusunun ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin ne yapmaya çalışıyor! Yapay Güneş'i test ettiler
Teknoloji

Çin ne yapmaya çalışıyor! Yapay Güneş'i test ettiler

Çinli bilim insanları ilk kez yapay güneş adı verilen bir termonükleer reaktörünü test ettiler. Yapay Güneş’i sıcaklığı 200 milyon santigrat..
Aşı yaptıran gönüllüden yan etki açıklaması
Sağlık

Aşı yaptıran gönüllüden yan etki açıklaması

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'ndeki koronavirüs aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılarak aşı yaptıran Mahir Koparan, "Sağlık durumum gay..
Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri olay oldu: Biraz kapasana kamerayı
Gündem

Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri olay oldu: Biraz kapasana kamerayı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Youtube kanalı için verdiği röportajında kullandığı ifadeler sosyal medyayı salladı. Perinçek'in A..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay