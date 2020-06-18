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Yakalanan DHKP-C’nin para kasası CHP’li mi? İzmir'de yakalanan DHKPC'li kimdir?

Terör örgülerine hem içerde hem de dışarda darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediliyor. Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya içerde ise bir diğer terör örgütü DHKPC’ye yönelik operasyonlar sürüyor. Kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D İzmir'de yakalandı. M.S.D.'nin CHP'nin İzmir eski il başkan yardımcısı, eşinin de yine CHP eski ilçe başkanı olduğunu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:43:00 - 2020-06-18 15:45:14
Yakalanan DHKP-C’nin para kasası CHP’li mi? İzmir'de yakalanan DHKPC'li kimdir?

İzmir Emniyet Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi üzerinden, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün Bornova ilçesinde operasyon düzenlediğini duyurdu.  Operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtilen M.S.D'nin saklandığı hücre evinde yakalandığı belirtildi.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, polis operasyonunda yakalanan, DHKP/C terör örgütüne üye olmaktan tüm dünyada kırmızı bültenle aranan ve örgütün para kasası olduğu öne sürülen M.S.D.'nin CHP'nin İzmir eski il başkan yardımcısı, eşinin de yine CHP eski ilçe başkanı olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı."DHKP-C'NİN KASASI; CHP'NİN İZMİR ESKİ İL BAŞKAN YARDIMCISI YAKALANDI"AK Partili Hamza Dağ, "DHKP-C'nin kasası; CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı yakalandı. Eşi ise eski ilçe başkanı... Sistematik olarak terörist gruplara yakınlaştırdıkları CHP'de, uyguladıkları proje meyvelerini veriyor. Savunmanızı bekliyoruz; dönemin koşulları mı, aktif görevi bulunmaması mı?" diye paylaşım yaptı.

 

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