Yakalanan DAEŞ'liler itiraf etti! 'ABD İdlib'e saldıracak'

Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakat çerçevesinde çatışmasızlık sürecinin başladığı İdlib, ABD tarafından vurulacak. Amerika’nın bunun için DAEŞ ve El Kaide’yi bahane edeceğini belirten Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Kurucu Komutanı Riyad Esad, “ABD’nin hedefi barış sürecini sabote etmek. Bu amaç uğruna her şeyi yapar” diye konuştu.

90 DAEŞ’li yakalandı

DAEŞ’li teröristlerin farklı yollardan Deyrizor’dan İdlib’e taşındığını belirten Riyad Esad, Suriyeli muhalif gruplar tarafından İdlib merkez, Sermin, Serakıb ve Derkuş bölgelerine düzenlenen nokta operasyonlarda DAEŞ’li 90 teröristin yakalandığını söyledi. Esad, “İdlib’de sağlanacak sulh, ABD’nin planlarını bozdu. Şartları kendi lehine değiştirmek için bölgeye terörist naklediyor. Son 4 ayda İdlib’e sızan DAEŞ’lı sayısı 250’yi aştı” dedi.

Her şeyi itiraf ettiler

Deyrizor’dan ayrılarak İdlib’e gelen ve özel operasyonla yakalanan DAEŞ’liler ise İdlib’i vilayet ilan etmeye hazırlandıklarını anlattı. Yakın bir dönemde İdlib’de geniş çaplı çatışma ve sabote eylemleri başlatmayı hedeflediklerini belirten DAEŞ’li teröristler, Deyrizor’dan nakil sürecinde ABD, PKK ve Esed rejimi tarafından desteklendiklerini itiraf etti.

(Yeni Şafak)