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Yakalanan casustan olay itiraf: 15 Temmuz'un olacağını önceden biliyordum

Türkiye'de Birleşik Arap Emirlikleri adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle yakalanan Semih Şaban, verdiği ifadesinde 15 Temmuz'da darbe olacağını önceden bildiğini söyledi.

04 Haziran 2019 Salı 17:52
Yakalanan casustan olay itiraf: 15 Temmuz'un olacağını önceden biliyordum

İstanbul’da BAE adına casusluk yaparken yakalanan Samir Semih Şaban ifadesinde ilginç bir itirafta bulundu. Şaban, Muhammed Dahlan’ın bir adamının 15 Temmuz'dan önce kendisine ‘Türkiye’de bir şeyler olacak’ dediğini belirtti. Dahlan’ın darbe girişimine finansal destek verdiği ortaya çıkmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına İstanbul'da casusluk yaptıkları iddiasıyla MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortaklaşa operasyonuyla gözaltına alınan Samir Semih Şaban ve Zeki Yusuf Hasan çıkarıldıkları İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçları kapsamında 19 Nisan günü tutuklanarak cezaevine konulmuşlardı. Uzun süredir takip edilen iki kişinin, Türkiye'ye sıklıkla giriş çıkış yaptıkları belirlenmişti.

İki BAE ajanından bir diğeri olan Zeki Yusuf Hasan ise tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 28 Nisan günü intihar etmişti. Sabah sayımından sonra banyo kapısında oluşturduğu özel düzenek ile kendisini asan Hasan, ses duyulmasın diye banyonun musluğunu açmıştı.

İfadesinde itiraf etti

Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'ın haberine göre, ajanlardan halen Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Samir Semih Şaban'ın ifadesinde ilginç bir detaydan bahsettiği ortaya çıktı. Şaban'ın İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği ifadesinde, 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta önce Ortadoğu'nun karanlık ismi Muhammed Dahlan'ın yakın bir adamından Türkiye'de bir şeyler olacağını duyduğunu belirtti. Şaban'ın bu ifadesi Muhammed Dahlan'ın FETÖ tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olduğunu ortaya koydu.

İsmini verdi

Hakimlikte 15 Temmuz'da Türkiye'de darbe olacağını kendisine söyleyen kişinin ismini de veren Şaban'ın MİT ve Emniyet takibindeyken temas kurduğu kişilere Filistin'in başına yakında Muhammed Dahlan'ın geçeceğini söylediği deşifre olmuştu. Şaban'ın Türkiye'de Dahlan adına casusluk yaptığı da deşifre olmuştu.

15 Temmuz'un finansörü

Bilindiği gibi, Muhammed Dahlan 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olarak anılıyor. ABD ve İsrail ile yakın ilişkiler içerisinde olan Dahlan'ın başta Fetullahçı Terör Örgütü olmak üzere Türkiye'ye yönelik emelleri olan terör örgütleriyle ilişkileri olduğu biliniyor. Hakkında, "Arafat'ın öldürülmesinde parmağı olduğu ve görevi süresince zimmetine geçirdiği paralarla servet elde ettiği" yönünde iddialar bulunan Dahlan, 2011'de Batı Şeria'yı terk ederek BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yerleşti. Dahlan, Abu Dabi'de Veliaht Prens Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın danışmanlığı görevine getirildi. Hamas yetkilileri, 2010'da İsrail gizli servisi MOSSAD'ın Dubai'deki bir operasyonuyla öldürülen Hamas'ın silahlı kanadının kurucularından Mahmud Abdurrauf el-Mebhuh suikastında da Dahlan'ın parmağı olduğunu öne sürdü.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 17:52
  1. Karaman
  2. İstanbul
  3. 15 temmuz
  4. BAE

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