Yakalama kararı bulunan FETÖ'cü enselendi
FETÖ terör örgütü üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ terör örgütü üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan şahıs Jandarma tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri bir istihbaratı değerlendirip, FETÖ terör örgütü üyeliğinden aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan şahsı Yeşilyurt ilçesindeki ikametgahında yakaladı.
Tutuklandı
Gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan şahıs tutuklandı.