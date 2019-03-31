Yakakent yerel seçim sonuçları son dakika | Samsun Yakakent 2019 seçim Sonuçları

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Yakakent partilerin oy oranları

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Yakakent belediye başkan adayları 2019

AK Parti Yakakentbelediye başkan adayı Hüseyin Kıyma

CHP Yakakentbelediye başkan adayı Ramazan Şensoy

SP Yakakentbelediye başkan adayı Sinan Yılmaz

BTP Yakakentbelediye başkan adayı Bülent Küçükçayır

BBP Yakakentbelediye başkan adayı Salih Seven

DP Yakakentbelediye başkan adayı Emin Şensoy

DSP Yakakentbelediye başkan adayı Hasan Recai Geritabak

Yakakent belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını

bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Yakakentyerel seçim sonuçlarına göre Yakakentbelediyesini kim kazandı? Yakakentbelediyesi hangi partiden? Yakakent31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Yakakenthangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Samsun ili, Yakakentilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Yakakentyerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Yakakentseçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Yakakentseçim sonuçlarını, Yakakent’te partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

2014 Yakakentyerel seçim sonuçları

AK Parti %56

CHP %33

MHP %8

Yakakent 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti %53

CHP %19

İyi Parti %14

2014 Samsun yerel seçim sonuçları

Ak Parti adayı Yusuf Ziya Yılmaz %54

MHP adayı Ferhat Günaydın %25

CHP adayı Tarık Cengiz %15

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulalarının renkleri

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.