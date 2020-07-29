Yair Netanyahu Hindistan'ı karıştırdı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Hindu tanrısı Durga’yı hareket çekerken gösteren bir görsel paylaşınca Hindistanlıların tepkisini çekti. Gelen tepkiler üzerine özür dileyen Yair Netanyahu, skandal tweetini sildi.

Daha önce de pek çok kez sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle başı derde giren Yair Netanyahu bu kez de Hindistan ile kriz yarattı.

29 yaşındaki Yair, pazar günü Twitter hesabında Hindu tanrısı Durga’yı temsil eden bir internet meme’i paylaştı. Ancak tanrının yüzü yerine Photoshop'la, babası Benyamin Netanyahu’ya yönelik yolsuzluk soruşturmasını yürüten Liat Ben Ari’nin yüzü yerleştirilmişti ve çok kollu olmasıyla bilinen Durga’nın her bir eli orta parmağıyla hareket çekiyordu.

Tanrının ayakları altındaki kaplanın yüzüne ise Başsavcı Avichai Mandelbit’inki konulmuştu ve resimde “Yerinizi bilin siz aşağılık insanlar” yazıyordu.

Tweet, özellikle Hindistan’daki kullanıcılar arasında büyük öfke yarattı. Paylaşımı, ‘son derece nahoş’ bulan kullanıcılar, Yair Netanyahu’nun kutsal değerlere hakaret ettiğini ve inançlarına saygı göstermediğini savundu.

Tweeti silmekle kalmadı, 'Jai Hind' diye seslendi

Bunun üzerine bir oğul Netanyahu, özür dileyerek paylaşımını kaldırdı. Netanyahu, “Bir hiciv sayfasında yer alan, İsrail’in siyasi figürlerini eleştiren bir meme tweetledim. Bu meme’in aynı zamanda muhteşem Hindu inancıyla bağlantılı bir imajı tasvir ettiğini fark etmedim. Hint arkadaşlarımızdan gelen yorumlar sonucu bunu anlar anlamaz tweetimi sildim. Özür dilerim” dedi.

Hinduların gönlünü çalmak isteyen Netanyahu, daha sonra ülkede yurtsever bir deyiş olan 'Jai Hind' (ana vatana selam) ifadesini kullanarak, “Hindistan’ı seviyorum! Jai Hind!” diye bir tweet attı.