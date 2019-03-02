Yahya Kemal Beyaltı Ortaokulu Dart’ta Türkiye Birinciliğine yükseldi Gümüşhane’de düzenlenen Okullar Arası Dart Yıldız Erkekler Grup Birinciliği müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri temsilcimiz Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu Yıldız Erkekler Dart Takımı Türkiye Birinciliğine yükseldi.

Gümüşhane’de düzenlenen Okullar Arası Dart Yıldız Erkekler Grup Birinciliği müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri temsilcimiz Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu Yıldız Erkekler Dart Takımı Türkiye Birinciliğine yükseldi.

Okullar Arası Dart Yıldız Erkekler Grup Birinciliği Müsabakaları 21-22 Şubat 2019 tarihlerinde Gümüşhane’de düzenlendi. Müsabakalara Kayseri’yi temsilen katılan Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu müsabakalarda büyük başarı gösterdi. Yedi maçın altısını kazanan Kayseri temsilcisi, 21-22 Mart 2019 tarihinde Adana’da düzenlenecek olan Dart Yıldızlar Türkiye Birinciliği Müsabakalarına katıldı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayarak Türkiye Finallerine katılma hakkı kazanan Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu Yıldız Erkekler Dart takımını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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