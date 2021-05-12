Yahudiler kahpeliklerinin bedelini ödüyor! Telaviv'deki İsrailliler korkularından geceyi sığınaklarda geçirdi
Gazze'de çocuk, kadın ayırt etmeden saldırılar düzenleyen, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'dan yükselen dumanları 'eğlence' ile kaydeden Yahudiler, kahpeliklerinin bedelini ödüyor. İman gücü karşısında ne yapacağını şaşıran İsrailliler, ölüm korkusuyla geceyi sığınaklarda geçirdi.
Hamas; Gazze'de 10'u çocuk 32 sivili şehit eden, Mescid-i Aksa'dan dumanlar yükselirken 'eğlenerek' bu görüntüleri kaydeden Yahudileri kahpeliğine pişman etti. Telaviv'deki İsrailliler geceyi korku içinde sığınaklarda geçirdi.