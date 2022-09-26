Yahudiler itiraf etti: O ödülü Erdoğan'a vermedik

Yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yahudi kuruluşu ADL'den aldığı "Cesaret Ödülü"nün detaylarını aktaran Oda TV'den Rafael Sadi, İsraillilerin itirafını yazdı.

"Basında çıktığı kadarı ile adı da Cesaret Ödülü diye geçen ve aşağıdaki fotoğrafın ne olduğunu ADL Kudüs bürosu şefi Bayan Caroll Nuriel'e sordum." diyen Sadi, Yahudilerin Erdoğan'ın hedef alınmasına sebep olan ödülü, Erdoğan'a değil, 2. Dünya Savaşı'ndaki Türk diplomatlara hitaben verdiğini söyledi.

İtiraf gibi açıklama

Oda TV'de Yahudi kuruluşu ADL tarafından yapılan itiraf niteliğindeki açıklama şöyle:

Bayan Nuriel, bir dakika müsade isteyerek bana bu ödülün tam hikayesini yazılı olarak iletti. Sayın Erdoğan'ın şahsına ödül vermedik, kendisine verilen plaket "Cesaret'in Takdiri" adı ile bilinen ve 2. Dünya savaşındaki soykırımdan Avrupa'daki Yahudileri kurtarmış olan Türk Diplomatların anısına atfen kendisine takdim edilmiştir diyen Nuriel, "yani Biz bu takdir plaketini kendisine teslim ettik ama bu plaket aslında bugün hayatta olmayan Türk Diplomatların anısına verilmiştir." sözleriyle ödül konusuna açıklık getirdi.

Kısaca Onur ödülü Sayın Erdoğan'ın şahsına değil hayat kurtaran Türk diplomatlarına verilmişti.

Bu arada Yahudi olduğum için Sayın Erdoğan'a cesaret Ödülü veren sizsiniz, o da bundan cesaret alıp istediğini söylüyor sizlere diye bana da takılıyorlar.

(Onur Ödülü verilen Türk diplomatlarının isimleri: Necdet Kent, Behiç Erkin, Firuzan Selçuk, Cemal Özkaya, Saffet Arıkan, Pertev Şevki Kantemir, Abdülhalat Birden, Kudret Erbey, Galip Evren, Fuat Aktan, Ragıp Rauf Arman, Bedii Arbel, Mehmet Fuat Carim, Cevdet Dülger, Fikret Şefik Özdoğancı, Namık Kemal Yolga, İrfan Sabit Akça, Selahattin Ülkümen, Burhan Işık)