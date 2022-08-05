Yahudiler İsrail’i anlaşmaya zorlamak için yürüdü!

Yeni Akit Ankara

Siyonist terör devleti İsrail’in gaddar ve acımasız sertlik yanlısı politikaları, artık İsrail vatandaşı Yahudileri de çileden çıkarıyor.

Esir askerin ailesi hükümetin bir an önce esir takas anlaşması yapmasını istiyor.

Filistin Ajansı’ndan verilen bilgiye göre, Gazze'de İslami Direniş Hareketi'nin elinde esir olan İsrail askeri Hadar Golden'ın ailesi, işgal hükümetini bir esir takas anlaşması imzalamaya zorlamak için Gazze Şeridi sınırlarına doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında medyaya açıklamada bulunan esir İsrail askerinin ailesi, hükümet yetkililerinin esir düşen Hadar Golden’in kurtarılması için hiçbir anlaşmaya yanaşmamasını kınadı ve bir an önce çocuklarının evine dönmesi için gereken esir takas anlaşmasının yapımlısı çağrısında bulundu.