Yahudiler, camiye İsrail bayrağı astı
İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Yaka’nın güneyinde bir camiye İsrail bayrağı asarak yine provokasyona imza attı.
Yahudi yerleşim birimleriyle mücadele için faaliyet gösteren aktivistlerden Ahmed Gazal, bir grup Yahudi yerleşimcinin Beytullahim’e bağlı Kisan köyüne baskın düzenlediğini belirtti.
Yerleşimcilerin merdiven kullanarak köydeki bir caminin üzerine çıktığını ve İsrail bayrağı astığını kaydeden Gazal, ayrıca caminin kapısını kırmaya ve içeri girmeye de çalıştıklarını söyledi.
Caminin kutsallığına yapılan saygısızlığa tepki gösteren Gazal, “Köy, İsrail askerleri himayesindeki kişilerin devamlı saldırılarına maruz kalıyor” dedi.
İşgal altındaki Batı Yaka, Yahudi işgalcilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları artarak devam ediyor.