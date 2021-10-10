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Dünya Yahudiler, Aksa’da ilk ‘sessiz ibadet’ini yaptı!
Dünya

Yahudiler, Aksa’da ilk ‘sessiz ibadet’ini yaptı!

İşgalci İsrail mahkemesinin Mescid-i Aksa’da Yahudilere ‘sessiz ibadet’ adı altında baskına izin vermesi üzerine ırkçı siyonistler dün boş durmadı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 11:15:00 -
Yahudiler, Aksa’da ilk ‘sessiz ibadet’ini yaptı!

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, İsrail mahkemesinin onayının ardından ilk“sessiz ibadetlerini” yaptı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, İsrail polisinin eşlik ettiği 109 fanatik Yahudi’nin Harem-i Şerif’e baskın düzenlediği belirtildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de Mescid-i Aksa’nın avlusuna girerek “sessiz ibadetlerini” gerçekleştiren Yahudilere, İsrail polisi müdahale etmedi.
Siyonist mahkemenin Aksa’ya baskını onaylamasını kınayan Filistin Dışişleri Bakanlığı, kararın Mescid-i Aksa’ya yönelik açık bir düşmanlık; Filistin halkına, Arap ve İslam ümmetine karşı da gerçek bir savaş ilanı olduğunu duyurdu.

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