Yahudiler, Aksa’da ilk ‘sessiz ibadet’ini yaptı!

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, İsrail mahkemesinin onayının ardından ilk“sessiz ibadetlerini” yaptı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, İsrail polisinin eşlik ettiği 109 fanatik Yahudi’nin Harem-i Şerif’e baskın düzenlediği belirtildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de Mescid-i Aksa’nın avlusuna girerek “sessiz ibadetlerini” gerçekleştiren Yahudilere, İsrail polisi müdahale etmedi.

Siyonist mahkemenin Aksa’ya baskını onaylamasını kınayan Filistin Dışişleri Bakanlığı, kararın Mescid-i Aksa’ya yönelik açık bir düşmanlık; Filistin halkına, Arap ve İslam ümmetine karşı da gerçek bir savaş ilanı olduğunu duyurdu.