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Aktüel Yahudi yerleşimciler zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı: 2 yaralı
Aktüel

Yahudi yerleşimciler zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 12:44:01 -
Yahudi yerleşimciler zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı: 2 yaralı

KUDÜS (AA) - Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırısında 2 kişi yaralandı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli çiftçilerin İsrail’in on yıldır girişine izin vermediği Ramallah’ın Burka beldesindeki arazilerine girebildiğini belirtti.

Filistinli çiftçilerin arazilerindeki zeytinleri toplamaya başladıkları sırada İsrail askerleri korumasındaki Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradığını vurgulayan Assaf, iki çiftçinin yaralandığını ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Yahudi yerleşimciler dün de aynı bölgede Filistinlilere taşla saldırmış, olayda 5 çiftçi yaralanmıştı.

Ramallah ve El-Bire kenti Valisi Leyla Gannam da dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytin hasadı döneminin her yıl Filistinli çiftçiler için İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerle mücadeleye dönüştüğünü belirtmişti.

İsrail güçlerinin Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını önlemek yerine onları koruduğunu dile getiren Ganem, "Burası bizim toprağımız ve onlara bırakmayacağız. Her tarlaya ulaşıp oralardaki zeytinleri toplayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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