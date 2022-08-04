Yahudi yerleşimciler yine Mescid-i Aksa’yı bastı!
İslami ve insani değerleri ayaklar altına almayı düstur edinmiş Siyonist terör devleti İsrail, Yahudi yerleşimcilere Mescid-i Aksa’ya baskın yaptırmaya devam ediyor.
Yeni Akit Ankara
Filistin’i ve başkent Kudüs’ü işgal altında tutan Siyonist terör devleti İsrail, Yahudi yerleşimcilere Mescid-i Aksa’ya baskın yaptırmaya devam ediyor.
Yahudi yerleşimciler, bugün de kalabalık gruplar halinde Mescidi Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail askerlerinin koruması altında onarlı, yirmişerli gruplar halinde Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya gelen Yahudi yerleşimciler, kutsal mabedin her yerinde dolaşarak gövde gösterisinde bulundu.