Yahudi yerleşimci bir kadın, evine giren Filistinli savaşçılar ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Endişe etme ben Müslümanım
Sosyal medyada Kassam Tugaylarına ait bir grup savaşçı ile Yahudi yerleşimci bir kadın arasında geçen diyalog en çok izlenen videolar arasına girdi.
Sosyal medyada Kassam Tugaylarına ait bir grup savaşçı ile Yahudi yerleşimci bir kadın arasında geçen diyalog en çok izlenen videolar arasına girdi.
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