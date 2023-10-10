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Sosyal Medya Yahudi yerleşimci bir kadın, evine giren Filistinli savaşçılar ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Endişe etme ben Müslümanım
Sosyal Medya

Yahudi yerleşimci bir kadın, evine giren Filistinli savaşçılar ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Endişe etme ben Müslümanım

Yeniakit Publisher
2023-10-10 14:03:00 -

Sosyal medyada Kassam Tugaylarına ait bir grup savaşçı ile Yahudi yerleşimci bir kadın arasında geçen diyalog en çok izlenen videolar arasına girdi.

Sosyal medyada Kassam Tugaylarına ait bir grup savaşçı ile Yahudi yerleşimci bir kadın arasında geçen diyalog en çok izlenen videolar arasına girdi.

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