Yahudi STK'lara Moskova hükümetinden tehdit gibi uyarı

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Rusya'da faaliyet gösteren JAFI gibi başta ABD ve Tel Aviv olmak üzere yurt dışından mali destek alan diğer Yahudi sivil toplum kuruluşları (STK) da Moskova hükümetinden uyarı mektupları aldı.

Rus hükümetinin, JAFI'ye benzer Yahudi STK'lara "yabancı unsur sayılabilecekleri" ve bu nedenle "kapatılabilecekleri" yönünde ihtar mektupları gönderdiği aktarıldı.

Gazetenin ulaştığı bir STK ise "faaliyetlerinin aynı şekilde devam ettiğini" kaydetti.

Haaretz gazetesi, Rusya Adalet Bakanlığının "JAFI'nin Rusya temsilciliğinin kapatılması" talebine ilişkin 28 Temmuz Perşembe günü yapılacak ön inceleme duruşmasını görüşmek üzere Tel Avivli bir hukuk heyetinin Moskova'ya hareket etmeye hazırlandığını belirtti.

Gazete, Rus makamlarının, Tel Avivli hukuk heyetine bu konuda henüz onay vermediğini aktardı.

Gazete, Tel Aviv'in Suriye'ye düzenlediği hava ve füze saldırıları için askeri koordinasyon halinde olduğu Rusya ile ilişkilerinin bozulmasının, sadece güvenlik değil İşgalci İsrail'e göç etmeye uygun 600 bin kadar Yahudi asıllı Rus vatandaşının kesin göçünü de engellemesi endişesine neden olduğunu yazdı.

Rusya Adalet Bakanlığından "Yahudi Ajansı temsilciliğinin tasfiyesi" talebi

Rusya Adalet Bakanlığı, JAFI'nin Rusya'daki temsilciliğinin tasfiye edilmesi talebinde bulunmuş, konuyla ilgili ön inceleme duruşmasının 28 Temmuz'da yapılmasının beklendiği bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, JAFI'nin Rusya temsilciliğinin kapatılmasıyla ilgili talebin, Rus mevzuatıyla ilgili olduğunu söylemişti.

Yahudi Ajansı 1929'da kuruldu

Hedefini, "tüm dünyadaki Yahudi halklarının, mirası ve topraklarıyla bağlantı kurmalarını sağlamak ve gelişen bir Yahudi geleceği ile güçlü bir israil inşa etmek için onları güçlendirmek" olarak açıklayan JAFI, 1929 yılında kuruldu.

Söz konusu Ajans, Yahudilerin Filistin topraklarına yerleştirilmesi yönünde yürüttüğü faaliyetlerle de biliniyor.