Yahudi Prof tek tek sıraladı, Siyonistler panikledi: İsrail'in Türkiye korkusu depreşti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye’nin Suriye ve Gazze’deki etkinliğini kaleme alan Yahudi Prof. Kobi Michael, İsrael Hayom gazetesindeki köşesinde çarpıcı ifadeler kullandı: “Ankara’nın Gazze’deki çabası hiç masum değil. İsrail yakında hem güneyde hem de kuzeyde Türk ordusuyla karşı karşıya kalabilir. Erdoğan daha geniş kapsamlı stratejisini uygulamayı başarırsa, İsrail kendini Ankara’nın kuralları belirlediği bir Türk boğazında bulabilir” dedi.

 TAHSİN HAN 

İsrail basını Türkiye’nin Suriye ve Gazze’deki etkinliğini artırma girişimlerini gündemde tutmaya ve Netanyahu yönetimini uyarmaya devam ediyor. Yahudi yazar Prof. Kobi Michael de, İsrael Hayom gazetesindeki köşesinde Türkiye’nin İsrail’i kıskaca almaya çalıştığını belirterek uyardı.

Yahudi yazar şu ifadeleri kullandı: “Ankara’nın Gazze’deki nüfuzunu güçlendirmeye yönelik muazzam çabası hiç de masum değil ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha geniş kapsamlı stratejisi meyvesini verirse, İsrail yakında hem güneyde hem de kuzeyde Türk ordusuyla karşı karşıya kalabilir. Peki İsrail, Türkiye’nin boğazına sarılmaktan nasıl kaçınabilir?

Pek çok kişinin muhtemelen gözden kaçırdığı bir gerçekle başlayalım: Ankara, 2 bin Türk askerinin, Trump’ın Gazze planı kapsamında Gazze’ye konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü’ne katılacağını duyurdu. Ayrıca Başbakan Netanyahu da dahil olmak üzere üst düzey İsrailli yetkililer hakkında savaş suçları ve soykırım iddialarıyla 37 tutuklama emri çıkarıldı. Ayrıca Türk bayrakları, enkaz temizleme ve rehineleri arama çalışmalarında kullanılan buldozerler de dahil olmak üzere Gazze Şeridi’nde dalgalanıyor. Trump, Katar’ın yanı sıra Türkiye’yi de girişiminde lider ortak olarak görüyor ve Ankara’yı Hamas’a karşı en etkili koz olarak görüyor. Erdoğan da bu göreve kendini adadı. Hamas’ı planın ilk aşamasını kabul etmeye ve uygulamaya ikna ettiği için Türkiye’ye minnettar ve bu başarının karşılığının da hak ettiğini düşünüyor.

TÜRKİYE'NİN İKİ HEDEFİ

Erdoğan için bu kazanım iki stratejik amaca hizmet ediyor. Birincisi, Türkiye’nin Ortadoğu jeopolitiğini aktif olarak şekillendiren önde gelen bir bölgesel güç olarak statüsünü yükseltmek. İkincisi, İsrail’i kuşatmak, bölgesel konumunu zayıflatmak...

Türk sivil yardım gruplarının artan hakimiyetiyle güçlenen Gazze Şeridi’ndeki Türk askeri varlığı, Erdoğan’a göre, İsrail’in manevra alanını ve Gazze’deki operasyonel özgürlüğünü, dolayısıyla Hamas’ın yeniden inşa çabalarına karşı tutarlı, etkili ve etkili bir şekilde hareket etme kabiliyetini daraltabilir. İsrail’in Türklere zarar verme konusundaki anlaşılır ihtiyatı ve Erdoğan’ın İsrail’i dizginlemek için Trump üzerindeki nüfuzu, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne güneyde Gazze ve kuzeyde Suriye üzerinden İsrail’i kıskaca alma fırsatı veriyor. Bu hamleler ve Erdoğan’ın İsrail’e yönelik düşmanlığı ve açıkça antisemitizmi göz önüne alındığında, İsrail’in Gazze’de herhangi bir Türk askeri varlığına kararlılıkla karşı koymaya devam etmesi yerinde olacaktır.

İsrail, Washington ile yakın koordinasyon içinde hareket etmeli Türkiye’nin Gazze Şeridi’ndeki rolünü en aza indirmelidir.  Her şeyden önce, İsrail’in şu sonuçları içselleştirmesi gerekiyor: Erdoğan daha geniş kapsamlı stratejisini uygulamayı başarırsa, İsrail kendini Ankara’nın kuralları belirlediği bir Türk boğazında bulabilir.”

