Yahudi müzesinden skandal rapor! Türkiye'yi soykırım listesine soktular

ABD'de Yahudi merkezli Holokost Müzesi, Türkiye'yle ilgili skandal bir analize imza attı. Türkiye düşmanlığı ile bilinen Holokost Müzesi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar yaşanan kitlesel katliamları inceleyerek Türkiye'de de bu tarz bir soykırım yaşanabileceğini iddia etti.

Türkiye 8. sırada

Sözde 162 ülkedeki sosyal ve siyasi koşulların incelendiği analizde 'Soykırım Riskine Sahip Ülkeler' listesinde ilk sırada yüzde 31'le Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin olduğu belirtildi. Listede yıllardır iç savaşın devam ettiği Afganistan ikinci sırada yer alırken, geçtiğimiz yıllarda askeri darbenin gerçekleştiği Mısır ise 3. sırada yer aldı. Türkiye düşmanlığının açıkça belli olduğu raporda Türkiye ise yüzde 11'le 8. sıraya yerleştirildi.