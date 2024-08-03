Yahudi Milei devreye girdi! Arjantin, Venezuela'da muhalefet adayı Gonzalez'i "meşru devlet başkanı" olarak tanıdı

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Mondino, Gonzalez'i, Venezuela'daki seçiminin meşru galibi olarak gördüklerini belirtti.

Mondino, diğer ülkelere de çağrıda bulunarak, "Hepimiz hiçbir şüphe duymadan meşru kazananın seçilmiş Devlet Başkanı Edmundo Gonzalez olduğunu teyit edebiliriz." ifadesini kullandı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, daha önceki açıklamalarında, Maduro yönetiminin seçimlerde hile yaptığını savunarak, meşru kazananın kendileri için Gonzalez olduğunu söylemişti.

Perulu diplomatlar Venezuela'yı terk etti

Bu arada Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen, yaptığı açıklamada, Venezuela'da bulunan Perulu diplomatların ülkeyi terk ettiklerini ve şu anda Kolombiya'da olduklarını bildirdi.

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İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kesildiğini hatırlatan Adrianzen, "Perulu diplomatlar Venezuela'dan ayrıldılar, Kolombiya'ya uçmak zorunda kaldılar ve durumları gayet iyi. Yakın zamanda Peru'ya varacaklar." dedi.

Adrianzen, Venezuela'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve uluslararası gözlemcilerin gözetiminde oyların yeniden sayılmasını desteklediklerini vurguladı.

Peru hükümetinin Venezuela'daki devlet başkanı seçimlerini "hileli" olarak adlandırmasının ardından Venezuela, 30 Temmuz'da Peru ile diplomatik ilişkileri askıya almıştı.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanlığı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Kaynak: AA