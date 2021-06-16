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Medya Yahudi menşeili FOX'a ağır darbe! O programda kurtaramadı
Medya

Yahudi menşeili FOX'a ağır darbe! O programda kurtaramadı

Yahudi menşeili FOX TV’nin yurt dışından devşirme programı olan Şef Akademi, reytinglerde ilk 10’a giremedi. Yarışmacılara verilen kurgu hikayelerle toplumun vicdanı üzerinden reyting artırmaya çalışan yemek programı umduğunu bulamadı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 12:25:00 -
Yahudi menşeili FOX'a ağır darbe! O programda kurtaramadı

Haftanın her gününe yaydığı programlarla toplum yapısına dinamit döşeyen Yahudi sermayeli kanal FOX TV’de Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay'ın jüri koltuğunda oturduğu, sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği yarışma programında, yarışmacıların kurgusal hikayeleri ön planda tutuluyor. Acıklı hikayelerle, toplumun vicdanına oynayan sözde yemek programı reytinglerde dibi görmesi Fox'un yüzünü güldürmedi.

15 Haziran 2021 reyting sonuçlarına göre;

ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 1. Sırada yer alırken, Star TV’de ekranlara gelen Ada Masalı dizisi, 9. Oldu.

TRT 1'de yayınlanan EURO 2020 karşılasması olan, Fransa - Almanya maçı reytinglerde 2. sırada yer aldı.

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