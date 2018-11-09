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Yahudi isimden kritik açıklama: Camilere saldırmak...

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, Almanya'da camilere ve Müslümanlara yönelik saldırılarla alakalı açıklama yaptı.

09 Kasım 2018 Cuma 17:52
Yahudi isimden kritik açıklama: Camilere saldırmak...

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, Almanya'da camilere yönelik saldırıların arttığını belirterek, "Camilere nefret söylemlerinin yazılması veya bundan daha ağır saldırılara uğraması bir skandaldır." dedi.

Schuster, 9 Kasım 1938'de Nazi Almanya'sında Yahudilere karşı yapılan saldırılarda hayatını kaybedenler için Berlin’deki bir sinagogda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Almanya'da Yahudilere ve yabancılara yapılan saldırıları kınadı.

Chemnitz kentinde Neonazilerin bir Yahudiye ve ardından bir İranlıya ait restorana saldırdığını anımsatan Schuster, 2018’de Almanya’da böyle şeylerin meydana gelmesinin ülke için utanç verici olduğunu belirtti.

"Camilere nefret söylemlerinin yazılması..."

Schuster, 2017'de yaklaşık 300 mültecinin saldırı sonucu yaralandığını hatırlatarak, "Camilere nefret söylemlerinin yazılması veya bundan daha ağır saldırılara uğraması bir skandaldır." ifadesini kullandı.

Polis koruması olmasına rağmen Almanya'da her iki haftada sinagoglara yönelik saldırı yapıldığını anımsatan Schuster, mültecilere, Müslümanlara veya Yahudilere yönelik saldırılar yapan bu insanların arkasında kışkırtıcıların olduğunu belirtti.

Schuster, bugün cesaretli demokratlara, medeni cesaret gösterebilenlere ve başkalarına karşı ağızlarını açabilen kişilere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 17:52
  1. Almanya
  2. ırkçı saldırı

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