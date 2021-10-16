Yahudi işgalcilerden Filistinlilerin evlerine saldırı! Tarım arazilerini de yaktılar

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde Filistinlilerin evlerine saldırdı, tarım arazilerini yaktı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, onlarca Yahudi yerleşimci Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Burin beldesinin doğu yakasından Filistinlilere ait evlere saldırdı.

Yaklaşık 70 yerleşimcinin taş, silah ve molotofkokteylleriyle Filistinlilere hücum ettiğini belirten tanıklar, Yahudi işgalcileri koruyan terörist İsrail askerlerinin de yerleşimcilere karşılık veren Filistinlilere yönelik göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti.

Tanıklar, yerleşimcilerin çevredeki İtamar Yahudi işgal birimi sakinleri olduklarına dikkati çekerek, söz konusu İsrailli işgalcilerin beldedeki bazı zeytin ağaçları ile tarım arazilerini de ateşe verdiklerini kaydetti.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi işgalciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinlilere saldırıyor, onların en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya yakıyor, mal ve mülklerine zarar veriyor.

Terörist İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.