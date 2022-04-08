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Dünya Yahudi gruplardan Mescid-i Aksa'ya baskın hazırlığı!
Dünya

Yahudi gruplardan Mescid-i Aksa'ya baskın hazırlığı!

Filistin'de Yahudi gruplar, kendi dini günlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın yapılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 14:36:00 -
Yahudi gruplardan Mescid-i Aksa'ya baskın hazırlığı!

Yahudilerin aşırı Siyonist görüşleriyle öne çıkan Heykel cemaatleri, Nisan'ın 15'inde başlayacak olan ve bu yıl Ramazan'ın ortasına denk gelen Hamursuz (Pesah) Bayramı günlerinde Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar düzenlenmesi çağrıları yaptı.

Kendini Heykel Cemaatleri Takımı olarak isimlendiren bir sosyal medya grubu, Yahudi hahamların bu yıl Mescid-i Aksa'nın içinde kurban edeceklerini söyledikleri koyunun sembolik resmini koydukları mesajlar yayınlayarak, Yahudilerin söz konusu bayramında Mescid-i Aksa'nın basılması yönünde taraftarlarına çağrılarda bulundular.

Yapılan çağrılarda, Yahudilerden gruplar halinde Mescid-i Aksa'yı basmaları, Yahudilerin Ağlama Duvarı dedikleri Burak Duvarı'nın önünde törenleri organize edecekleri söylenen hahamlarla buluşmaları, sonra Mescid-i Aksa haremi içinde Talmudi ayinler yapmaları ve Müslümanları rahatsız edecek bir şekilde turlar atmaları istendi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, Yahudilerin Hamursuz Bayramı 15 Nisan akşamı başlayacak ve bir hafta sürerek 22 Nisan'da bitecek. Yahudilerin bu bayramı Mısır'dan çıkışlarının anısına kutlandığı belirtiliyor.

Bu yıl aynı zamanda Ramazan ayına denk gelen bayramda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın planları Müslümanları endişelendiriyor.

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