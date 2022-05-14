Yahudi gençler Filistinlilere ait binayı resmen gasp etti!

Filistin Enformasyon Merkezi'nin yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, onlarca yerleşimcilerden oluşan çete Hz. İbrahim Camisi yakınında bulunan Vadi'l-Husayn ve Cabir Mahallesi semtlerinde Filistinlilere ve Araplara hakaret içeren sloganlar atarak gösteriler düzenlediler.

Bu arada İsrail güçlerinin himayesi altında el koydukları Vadi'l-Husayn'da yer alan binanın önünde toplanıp İsrail bayrakları ve Yahudileştirme faaliyetlerinin artırılmasını isteyen pankartlar astılar.

Olay hakkında açıklama yapan Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro üyesi Harun Nasıruddin, yerleşimcilerin El-Halil'in Vadi'l-Husayn semtinde Filistinlilere ait bir binaya el koymalarının suç olduğunu belirterek, bu gaspın devam etmesinin kabul edilemeyeceğini, gasp edilen binanın onların elinden alınıp sahiplerine geri verilmesi için tüm yollara başvurulmasının ulusal bir görev olduğunu ifade etti.

Nasıruddin, yerleşimcilerin İsrail güçlerinin himayesi altında böyle bir suçu işleyebildiklerine dikkat çekerek bu olayın İsrail'in Yahudileştirme faaliyetlerinde izlediği hukuksuz politikaların bir parçasını oluşturduğuna işaret etti.

İsrail, Filistinlilerin mülklerine el koymada yerleşimcileri bir tür milis güç olarak kullanıyor.