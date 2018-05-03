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Yahudi-Ermeni şer ittifakı

Siyonistlerin Kudüs duvarlarına Türkiye’yi Ermenistan olarak gösteren tahrif edilmiş haritalar asarak başlattığı fitne sürüyor. Ermenilerin yaşadığı semtin duvarlarına asılan haritalara Türkler tepki gösterince Ermeniler hakaretler savurarak Türklerin üzerine yürüyor. Ardından şikayetle Türkler, saatlerce gözaltı işkencesi çekiyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:33
Yahudi-Ermeni şer ittifakı

Siyonist İsrail yönetiminin Kudüs duvarlarına Türkiye’yi Ermenistan olarak gösteren tahrif edilmiş haritalar asarak başlattığı fitne tüm hızıyla sürüyor. Ermenilerin yoğun olarak bulunduğu semtin duvarlarına asılan ve Türkiye’yi “Ermenistan” olarak gösteren haritalar, Kudüs’ü ziyaret eden Türk turist kafilelerinin tepkisini çekiyor. Bazı Türk turistler haritaları duvarlardan indirmeye kalktığında ise Yahudi-Ermeni tezgahı işlemeye başlıyor. Hemen ortaya çıkan Ermeniler hakaretler savurarak Türklerin üzerine yürüyor. Yaygarayı basan Ermeniler polis ve asker çağırıyor, iş karakola intikal ediyor. Türkler saatlerce gözaltı işkencesi yaşıyor. 

KAYA: İSRAİL TÜRKLERİN AYAĞINI KUDÜS’TEN KESMEK İSTİYOR

Konuyla ilgili Akit’e konuşan turizm şirketi sahibi Ömer Kaya, İsrail’in bu tür yöntemlerle Kudüs’e, Mescidi Aksa, Kubbetüs Sahra gibi kutsal yerlere Türklerin gitmesini engellemeyi amaçladığına dikkat çekti. Kaya, Kudüs’ü tek taraflı olarak başkent ilan ederek kutsal şehrin tek sahibi olma iddiasındaki İsrail’in, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid’i Aksa’dan Türklerin ayağını kesmek için gelen turist kafilelerine zulmettiğini ifade etti.

TÜRK TURİSTLERE KÖTÜ MUAMELENİN BOYUTLARI BÜYÜDÜ!

Geçtiğimiz ocak ayında kutsal mekânları gezmek üzere gittikleri Kudüs’te aynı harita fitnesi yüzünden İsrail polisi tarafından rehberi alıkonulan kafilede bulunan Davut Yavuz, daha sonra Kudüs’ü giden arkadaşlarının, işin boyutunun daha da büyüdüğünü bildirdiğini söyledi. Yavuz, “Yahudi polisi ve işbirlikçi Ermeniler işi iyice azıtmış. Aynı bizim olayı yaşadığımız mekânda haritaların sayısını bizim gittiğimiz zamana göre misli misli artırmışlar. Türklerdeki vatan sevgisini öğrendikleri için milli duygularından tahrik edip tezgâha çekmek istiyorlar” dedi.
Bu arada Akit gazetesi, 27 Şubat’ta İstanbul’dan Kudüs’e giden 45 kişilik bir grubun din adamı kisvesi altındaki Ermeni bir psikopatın hakaretlerine maruz kaldığını ve gözaltına alındığını okurlarına duyurmuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 11:33
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  4. ermeni
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