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Dünya Yahudi emekli generalden itiraf: 'İsrail ordusu içeriden çürüyor!'
Dünya

Yahudi emekli generalden itiraf: 'İsrail ordusu içeriden çürüyor!'

Yeniakit Publisher
2023-08-14 14:31:00 -
Yahudi emekli generalden itiraf: 'İsrail ordusu içeriden çürüyor!'

İsrail ordusu kuzey kumandanlığının generalliğini yapmış Amiram Levin verdiği bir röportajda, burada egemenlik kurmaya çalışan İsrail ordusu içeriden çürüyor şeklinde konuştu.

İsrail ordusu kuzey kumandanlığının generalliğini yapmış Amiram Levin verdiği bir röportajda, burada egemenlik kurmaya çalışan İsrail ordusu içeriden çürüyor şeklinde konuştu.

Levin, "(Batı Şeria) Burada 57 yıldır bir demokrasi yok. Tamamıyla apartheid var. Burada egemenlik kurmaya itilen İsrail ordusu içeriden çürüyor. Yerleşimciler, (Filistinlilere) saldırırken durup izliyor ve bu savaş suçuna ortak oluyor." diye konuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşananları Nazi Almanyası'na benzeten Levin, El Halil kentinde "sadece Yahudilerin geçişine izin verilen Arapların yürümesinin yasaklandığı caddeler olduğunu" aktardı.

Yahudi Devleti İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik bakanlıklara getirildi. Bu dönemde, özellikle işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin köylerinde; araçların, evlerin ateşe verildiği, etrafa ateş açıldığı, Filistinlilerin öldürüldüğü veya yaralandığı Yahudi yerleşimcilerin toplu saldırılarında artış yaşanıyor.

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