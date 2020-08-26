Yahudi asıllı iş adamından Dilipak'a destek! Anısını anlattı: Yardım ederken bana 'Yahudi misin?' demedi

Musevi Türk vatandaşı Doğan Kasadolu, gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak'ı destekleyen bir açıklamada bulundu. Kasadolu, Dilipak'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi teklifinde bulundu.

"İkinci Dünya Savaşı'nda olsaydı binlerce Yahudi'yi kurtarırdı"

AK Parti tarafından sözleri çarpıtılan Abdurrahman Dilipak'a yönelik gerçekleştirilen lince tepki gösteren Doğan Kasadolu, "Dilipak, hayatımda gördüğüm en insancıl en güzel duygulara sahip bir beyefendidir. Bugün inanın, İkinci Dünya Savaşı'nda olsaydı binlerce Yahudi'yi kurtarırdı" ifadelerinde bulundu.

"Dilipak'ta da bu üç unsur vardır"

Pirkei Avot'un Yahudi ahlak öğretisin bulunduğu kitabından "Dünya 3 sütun üzerinde varlığını gösterir: Dürüstlük, barış, adalet" alıntısını yapan Doğan Kasadolu, "Dilipak'ta da bu üç unsur vardır. Dilipak, benim Emile Zola'mdır." dedi.

"Bu olayı duyunca çok üzüldüm"

Dilipak'a açılan davalar nedeniyel üzüntü duyduğunu ifade eden Kasadolu, "Adalet duygusu insanda fevkalede farklı bir olgudur. Sayın Dilipak'ta muhteşem bir adalet duygusu vardır. Ben bu olayı duyunca çok üzüntü duydum." diye konuştu.

"Dilipak'a Nobel Barış Ödülü verilmesi gerekir"

Dilipak'ın defalarca kendilerine sahip çıktığını belirten Kasadolu, ''Bana göre bırakın Dilipak'ın yargılanması. Dilipak'a Nobel Barış Ödülü verilmesi gerekir. Hiçbir ayrım gözetmeden bütün insanlara sahip çıkıyor. Dolayısıyla Sayın Dilipak bu konularda uzman biri, bununla gurur duymamız gerek. Nobel Barış Ödülü alması için de desteklememiz gerekir.'' ifadelerini kullandı.

Anısını paylaştı: Yardım ederken 'Yahudi misin?' demedi

Dilipak ile ilgili bir anısını paylaşan Kasadolu "Pandemiden önce aile dostum Türkiye'ye gelmesi gerekiyordu. Telefon açtım Dilipak'a, ilk uçakta bindirdi, Türkiye'ye getirtti. Bunu bizzat Dilipak organize etti. 'Yahudi misin?' demedi." ifadelerini kullandı.

"Dilipak yıllarca bu askeri vesayetle savaştı"

AK Parti'deki bazı isimlerin rahatsız olmasıyla ilgili gelen soruya cevap veren Kasadolu, ''Şimdi ben AK Parti'yi şuna benzetiyorum. Babalar bir tesis kurmuş, binbir çeşit sıkıntı yaşamışlar. Fakar o fabrika kurulmuş, para basıyor. Babalar yaşlanınca çocuklar başa geçiyor. Onlar hazır bulmuşlar. Para bol, 5 yıldızlı binalar filan... Bunun meşakkatini çeken kimlerdi? Başta Erdoğan ve ekibi olmak üzere Dilipak gibi isimler... Dilipak yıllarca bu askeri vesayetle savaştı...'' ifadelerini kullandı.

Ayrıca basın açıklamalarıyla suç duyurusunda bulunmalarını değerlendiren Kasadolu, "Bu açıklamalar yargıya baskıdır" dedi.