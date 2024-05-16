Yağsız ve unsuz pratik bir şekilde hazırlanabilen kek tarifi: İnanılmaz ama gerçek, kimse yaptığınıza inanamayacak

Yağsız ve unsuz kek tarifi ile sofralarınıza yeni bir soluk getirin. Hem lezzetli hem de sağlıklı olan bu kek, çocuklar ve yetişkinler için ideal bir atıştırmalık sunuyor.

Badem, fındık ve doğal malzemelerle dolu bu kek tarifi, sağlıkla dolu atıştırmalıklar yapmanız için ideal. Unsuz ve yağsız oluşuyla dikkat çeken bu tarif, herkesin beğenisini kazanacak.

Unsuz ve yağsız kek tarifi, sağlıklı yaşamı benimsemiş herkesin denemesi gereken bir lezzet. Bu kek, hem lezzetli hem de hafif oluşuyla tatlı krizlerinizin yeni çözümü olacak.

ZAHMETSİZ KOLAY KEK TARİFİ MALZEMELERİ

İki adet yumurta

Bir paket kabartma tozu

Bir çay bardağı süt

Bir su bardağı fındık içi

On adet kuru incir ve kuru kayısı

Bir yemek kaşığı kakao

Bir buçuk su bardağı badem

Bir adet orta boy limon kabuğu rendesi

Bir çay kaşığı tarçın

ZAHMETSİZ KOLAY KEK TARİFİ YAPILIŞI

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Tarife başlamadan önce incir ve kuru kayısılar ılık su içerisinde bekletilir. Sap kısımları kullanılmayacaktır ayıklanır.

Fındık ve badem içi mutfak robotundan geçirilerek pürüzsüz kıvamda bir toz elde edilir.



Derin bir kase içerisine yumurtalar alınır. Üzerine süt ve rendelenmiş limon kabuğu eklenerek karıştırılmaya başlanır.

Karışım içerisine suyundan süzülerek alınan kuru kayısı ve incir doğranarak eklenir.

Yumurta karışımı içerisine blendırdan geçirilen badem ve fındık eklenerek üzerine tarçın, kabartma tozu ve kakaolu eklenir ve karıştırılır.

Muffin kabı içerisine eklenecek her bir harç kabarma payı göz önünde bulundurularak tam doldurulmadan eşit şekilde paylaştırılır. Fırın tepsisine yerleştirilir.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika pişirilir.

ŞEFİN ÖNERİSİ!

Tarifin yağsız kullanılmasının sebebi mutfak robotundan geçirilecek fındık ve bademlerin bırakacakları yağ özütüdür. Ek bir yağ kullanmaya gerek kalmayacaktır.

Kekin muffin kalıbından sağlıklı şekilde çıkarılabilmesi için bir miktar yağlanması önerilir.

Şekersiz ve sağlıklı bu tarif tatlandırılmak istendiğinde Keçiboynuzu pekmezi denenebilir.

Bunun için yumurta çırpılırken karışıma iki yemek kaşığı Keçiboynuzu eklenir. Süte alerjisi olanlar kefir kullanabilir.

Kakao sevmeyenler Vanilya ekleyerek kıvam arttırabilir.

Bu yağsız ve unsuz kek tarifiyle, sağlıklı tatlıların da ne kadar lezzetli olabileceğini göreceksiniz. Her bir malzeme sağlıklı ve doğal lezzetlerle dolu, bu keki deneyimlemek için daha fazla beklemeyin. Şimdi fırını ısıtın ve bu harika tarife başlayın!