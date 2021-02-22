Yağsız unsuz diyet pasta nasıl yapılır? Diyet tatlı tarifi

Unsuz şekersiz pasta yapılışı | Hem leziz hem de sağlıklı bir tatlı tarifi arıyorsanız; mutlaka unsuz pasta tarifini denemelisiniz.

Diyet pasta tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1 adet muz

1 adet avokado

2 adet yumurta

Tarçın

Vanilya

Fındık

Ceviz

Kuru meyve

3 yemek kaşığı bal

Yağsız unsuz diyet pasta nasıl yapılır?

Bu tatlıyı hazırlamak son derece kolay. Hangi kuru meyve ya da kuruyemişi kullanacağınız tamamen sizin damak tadınıza bağlı.

Tüm malzemeyi rondoya atın ve incecik olana kadar çekin.

Arzu ederseniz bal kullanmayabilirsiniz.

İsterseniz yağlı kağıt üzerine isterseniz de yağladığınız fırın kalıplarına karışımı bölüştürebilirsiniz.

Ardından tatlınızı fırına sürün.

Kontrollü olarak pişirin.

Tatlınızı kalori konusunda kısıtlamanız bulunmuyorsa labne peynir ya da kremayla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.