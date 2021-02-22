Yağsız unsuz diyet pasta nasıl yapılır? Diyet tatlı tarifi
Diyete uygun pasta nasıl yapılır? Sağlıklı ve fit bir görünüme sahip olmak isteyenler tükettikleri gıdalar konusunda bir hayli hassas. Pek çok kişi diyet pasta tariflerinin olup olamdığını merak ediyor. Diyet pasta nasıl yapılır? Şekersiz pasta nasıl yapılıyor? Unsuz diyet pasta tarifi
Unsuz şekersiz pasta yapılışı | Hem leziz hem de sağlıklı bir tatlı tarifi arıyorsanız; mutlaka unsuz pasta tarifini denemelisiniz.
Diyet pasta tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
- 1 adet muz
- 1 adet avokado
- 2 adet yumurta
- Tarçın
- Vanilya
- Fındık
- Ceviz
- Kuru meyve
- 3 yemek kaşığı bal
Yağsız unsuz diyet pasta nasıl yapılır?
Bu tatlıyı hazırlamak son derece kolay. Hangi kuru meyve ya da kuruyemişi kullanacağınız tamamen sizin damak tadınıza bağlı.
Tüm malzemeyi rondoya atın ve incecik olana kadar çekin.
Arzu ederseniz bal kullanmayabilirsiniz.
İsterseniz yağlı kağıt üzerine isterseniz de yağladığınız fırın kalıplarına karışımı bölüştürebilirsiniz.
Ardından tatlınızı fırına sürün.
Kontrollü olarak pişirin.
Tatlınızı kalori konusunda kısıtlamanız bulunmuyorsa labne peynir ya da kremayla servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.