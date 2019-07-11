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Yağmurda ıslanmaktan korkuyorsanız; bu haberden sonra fikriniz değişebilir

Yağmur yalnızca doğaya değil insan bedenine de son derece faydalıdır.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:54
Yağmurda ıslanmaktan korkuyorsanız; bu haberden sonra fikriniz değişebilir

Yağmur büyük şehirlerde pek fazla sevilmez. Büyük şehirlere yağan birkaç damla yağmur bile trafiği felç eder. Ancak doğa ve içme suyunun geleceği için yağmur suyuna gereksinim duyarız. Birçok kişi yağmur suyundan korunmak içi şemsiye kullanır. Aslına bakılırsa yağmur suyundan bu kadar çok kaçmanın yarardan daha çok zararı var! Neden mi? Çünkü yağmur suyu saç ve cilt sağlığı için son derece faydalıdır.

Minarel deposu

Yağmur suyunun içerisinde bolca mineral bulunur. Bu nedenle yağmur suyu saç bakımı için son derece kıymetlidir. Yağmur suyu saçların daha parlak olmasını sağlar. Ayrıca yıkama suyu olarak kullanıldığında yağmur suyu saç dökülmesini ve kepek sorununu engeller.

Cilt sağlığı için önemli

Klor içermeyen yağmur suyu cilt temizliği içinde harika bir sudur. Gözenekleri açan cildin ihtiyaç duyduğu nemi veren yağmur suyu düzenli kullanıldığında ise akne sorunu ortadan kaldırır. Yağmur suyu piyasada bulunan birçok cilt temizleme ürününden çok daha güçlüdür. Yağmur altında yürüyüş yaptıktan sonra eve gelir gelmez yüzünüzü duru suyla yıkarsanız; cildiniz yağmur suyunun faydalarından daha çok yararlanmış olur.

Yağmur suyunu toplamak mümkün mü?

Dünyanın dört bir yanında yaşayan insanlar yüzlerce yıldır yağmur suyunu toplamaya özen gösterir. Özellikle kurak bölgelerde yaşayan insanlar için yağmur suyu büyük bir nimettir. Uzmanlar, yağmur sularının depolanıp bunlarla saç ve cilt temizliği yapılabileceğiniz vurguluyor. Arzu ederseniz topladığınız yağmur sularını ısıtıp küvetinizi doldurabilirsiniz. Bu su çocukların ciltleri için de son derece kıymetlidir.

Büyük şehirlerde zor

Aman dikkat" Yağmur suyu toplamak son derece faydalı olsa da işin uzmanları metropollerde bu uygulamanın pek de doğru olmayacağını söylüyor. Malum büyük şehirlerin havasında arabalar ve sanayiler nedeniyle birçok kimyasal bulunuyor.

Yağmur suyu içilir mi?

Topladığınız yağmur suyunu güvenle içebilirsiniz. Yağmur suyu içerisindeki minareler nedeniyle insan bedeni için son derece faydalıdır. Bu lezzetli ve sağlıklı su özellikle sindirim sistemini düzenlemeye yardım eder.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:54
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