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Yağmurda hayatını kaybeden ‘Cici Baba’nın kimliği belli oldu

İstanbul’da önceki gün olan sağanak yağış sonrası Unkapanı alt geçidinde hayatını kaybeden’Cici Baba’ lakaplı şahsın kimliği belirlendi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:48
Yağmurda hayatını kaybeden ‘Cici Baba’nın kimliği belli oldu

İstanbul’da önceki gün olan sağanak yağış sonrası Unkapanı alt geçidinde hayatını kaybeden’Cici Baba’ lakaplı şahsın kimliği belirlendi. Şahsın 59 yaşındaki Sezai Güdek olduğu belirlendi.


İstanbul’da önceki gün etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok iş yerini ve bazı alt geçitleri su basmıştı. Su ile dolan Unkapanı alt geçidinde uzun zamandır yaşayan ve adının kimsenin bilmediği ’Cici Baba’ lakaplı şahsın cansız bedenine ulaşılmıştı.


Adli Tıp Kurumuna kaldırılan şahsın kimliği belirlendi. Yapılan incelmelerde hayatını kaybeden şahsın Ordu nüfusuna kayıtlı 59 yaşındaki Sezai Güdek olduğu belirlendi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:48
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