Yağmur suları sel oldu, yolu kapladı
Elazığ’da dağdan inen yağmur suları sele dönüştü, eski Bingöl yolunun bir kısmını kapladı.02 Mayıs 2019 Perşembe 18:45
Elazığ’da dağdan inen yağmur suları sele dönüştü, eski Bingöl yolunun bir kısmını kapladı.
Meteorolojinin dünden itibaren uyarısını yaptığı kuvvetli sağanak yağışı Elazığ genelinde ara ara etkili oluyor. Kuvvetli yağış sonrası Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcanbeldesi Hoşruk Mezrası’nda, dağlık alandan inen yağmur suları sele dönüştü. Sele dönüşen su eski Bingöl yolunun bir kısmını kapladı. Kuvvetli şekilde inen sel, yolun bir bölümünden sonra dere yatağına yöneldi. Sel anını bölge sakinleri cep telefonu ile görüntüledi.
YORUM YAZ