Yağmur Sarnıç kimdir tutuklandı mı? Yağmur Sarnıç suçu ne?

Galatasaraylı eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı. DHA'nın haberine göre, Sarnıç hakkında ayrıca biri kesinleşmiş hapis cezası, toplam 6 suçtan yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Eski futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'tan yaklaşık 2.5 yıl süren çekişmeli boşanma davasıyla Eylül 2021’de boşandı. Boşanma süreci devam ederken Sarnıç, Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet'i arayarak, hakaret ve tehditlerde bulundu.

Yağmur Sarnıç kimdir?

Yağmur Sarnıç 1993 yılında dünyaya geldi. İç mimar olan Yağmur Sarnıç, 2012'de Emre Aşık ile evlendi. Sarnıç, 2017 yılında bir veteriner ile girdiği tartışmayla gündeme gelmişti. Bir başka olayda ise Yağmur Sarnıç hastane otoparkında tartışma yaşamış olay polislerin müdahalesiyle son bulmuştu.