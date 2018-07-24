THY - İstanbul
0553 313 94 23

Yağmur etkisi! İETT otobüsü geçerken yol çöktü

Maltepe’de yağmur nedeniyle hasar gören zeminde, İETT otobüsünün geçtiği sırada çökme meydana geldi. Yolcusu bulunmayan otobüs vinç yardımıyla kurtarılırken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

24 Temmuz 2018 Salı 13:53
Yağmur etkisi! İETT otobüsü geçerken yol çöktü

Olay saat 10.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 TP 7455 plakalı Marmara Eğitimköyü -Maltepe seferi yapan İETT otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi. Çökmeyle oluşan bir metrelik çukura otobüsün sol arka tekeri düştü.

Şans eseri otobüste yolcu bulunmaması nedeniyle herhangi bir yaralanma olmazken otobüs tampon üzerinde kaldı. Otobüs şoförü olayla ilgili yetkilileri arayarak yardım istedi. Çökmenin yaşandığı yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Çöken yoldan otobüs yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu vinç yardımıyla kurtarıldı.

SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Otobüsün kurtarılmasının ardından görevliler çöken yolu kapatarak asfaltlama çalışması yaptı. Bu yolu kullanan sürücüler daha öncede benzer bir durumun yaşandığını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Görevlilerin çalışmasının ardından cadde tekrara trafiğe açıldı.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 13:53
  1. İETT
  2. İETT otobüsleri
  3. yağmur

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vladimir Putin'den yardım istediler!
    1. Vladimir Putin'den yardım istediler!
    2. 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
    3. Yunanistan’da Ulusal Yas ilan edildi
    4. Dünyayı sarsan sürpriz açıklama:..
    5. Merkez Bankası faizi sabit tuttu,..
    6. Yunan bakandan ilginç yanıt: Zaten..
    7. Ferhat Çoğalan kimdir? Nerelidir?..
    8. Bakan Mustafa Varank 'Babayiğitler'le..
    9. İran'dan Amerika'ya uyarı: Üsleriniz..
    10. FETO'nun Ecevit ve Çetin ile yaptığı..
    11. İran'dan ABD'ye tehdit gibi uyarı!..
    12. İsrail zulmü devam ediyor! Kadın yazar..
    13. ABD ile Rusya arasında Suriye..
    14. MB'nin faiz kararından sonra dolarda..
    15. Eski MİT'çi Mehmet Eymür'e hapis..
    16. Sadakataşı’ndan Suriyeli ailelere gıda..
    17. Tur teknesi alev alev yandı
    18. Özgürlük Filosu Gazze yolunda
    19. TSK'dan sonra Bağdat da PKK'yı..
    20. Acil serviste bombalı çanta paniği!
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler