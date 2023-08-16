Yağmur duasına çıkalın Ekrem Bey

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu su tasarrufu çağrısında bulundu. “Mega kentte bulunan barajlarda 61 günlük su kaldı” başlıklı haberlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çareyi İstanbullulara su tasarrufu çağrısı yapmakta buldu. İstanbul’un olası olumsuz bir durumda su ihtiyacının nasıl karşılanacağı konusunda ise bir görüş belirtmedi. Bir çok vatandaş gelecekte yaşanabilecek olumsuzluklar ve susuzluk konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İBB önünde yağmur duasına çıkılması önerisinde bulundu.

İSKİ, kent genelinde yaşanabilecek su sıkıntısının önüne geçmek için, hem su sarfiyatını azaltacak hem de aile bütçesine katkı sağlayacak tasarruf önerilerini paylaştı.

Türkiye’de etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle İstanbul’da da aşırı kurak geçen dönem nedeniyle barajlardaki su seviyesi yüzde 33.37 seviyesine düştü. İhlas Haber Ajansının bu sabah servis ettiği “Mega kentte bulunan barajlarda 61 günlük su kaldı” başlıklı haberinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara su çağrısında bulundu. İmamoğlu açıklamasında “Kurak bir yaz geçiriyoruz, barajlarımızdaki doluluk %33,37 seviyesinde ve düşüş devam ediyor. Tüm İstanbullulara çağrı yapıyorum. Musluktan akan her damlanın çok kıymetli olduğunu bilerek kullanalım, çok basit yöntemlerle ciddi tasarruf sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

İBB’ye bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı, hem su sarfiyatını azaltacak hem de aile bütçesine katkı sağlayacak su tasarrufu önerileri ise şöyle:

“Evdeki su sarfiyatının yüzde 70’inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğini unutmayın. Damlatan musluklarınızı tamir ettirin. Yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasını önleyin. Musluklarınızın altında bulunan vanaları bir miktar kısın veya musluk başlıklarınıza perlatör takın. Akan su da yüzde 50 tasarruf sağlayın.

Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye kadar su sarfiyatına sebep olabileceğini unutmayın. Mümkünse tuvalet rezervuarlarınızı daha küçük hacimlilerle değiştirin. Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın. Yılda ortalama 16 ton suyu kurtarın.”



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