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İSLAM Yağmur duası nasıl yapılır? Yağmur duası nasıl okunur?
İSLAM

Yağmur duası nasıl yapılır? Yağmur duası nasıl okunur?

Türkiye son yılların en kurak dönemini geçiriyor. Pek çok ilde barajlar alarm vermeye başladı. Bu sebeple vatandaşlar yağmur dualarına çıkmaya başladı. Peki, yağmur duası nasıl okunuyor?

Yeniakit Publisher
2023-01-06 21:45:00 -
Yağmur duası nasıl yapılır? Yağmur duası nasıl okunur?

Türkiye, en kurak günlerini yaşıyor. Bu sebeple vatandaşlar yağmur duasının nasıl okunduğunu araştırıyor. Yağmur duası nerede nasıl okunur?

Yağmur duası nedir?

Yağmur duası; kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan bir duadır ve istiskâ olarak bilinir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua yapmak müstehaptır. Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).

Yağmur duasına başlarken ilk olarak kıbleye dönmek gerekmektedir. İmam kıbleye doğru durulmasının ardından ellerini kaldırarak dua eder cemaat ise olduğu yerden ellerini kaldırarak ‘amin' der. Yağmur duasında kılınması gereken bir namazın olmaması sebebiyle cemaat ayrı ayrı da namaz kılabilir. Yağmur duasında herhangi bir şekilde ezan okunmaz, bayram namazı gibi cemaat şeklinde namaz kılınmaz, zevaid tekbirler getirilmez ancak namaz sonrasında hutbe okunur. Hutbenin bitmesinin ardından imam insanlara arkasını döner ve hep birlikte kıbleye doğru dua ederek yağmur talep ederler.

Yağmur Duasının Okunuşu

Allahümme es'kına gaysen mugisen henien merien ğadeken mücellilen Seyhan ammen tabekan. Allahümme eskına'l-ğayse ve la tec'alna mine'l-kanitin. Allahümme inne bi'l-biladi vel'ibadi ve'l-halkı mine'l-levai ve'd-danki ma la neşku illa ileyke.Allahümme enbit lenezzer'a ve eddir lena'd-dar'a ve eskına min berakati's-semai.Ve enbit lena min berekati'l-ardı. Allahümme inna nestağfiruke inneke künte gaffaran. Fe ersili's-semae aleyna mindaran.

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