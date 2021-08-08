Yağmur Duası ile alay edenler Azerbaycanlı spikerin sözlerini akıllara getirdi! 'Yer gök Allah'ındır'

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Ülke genelinde yaşanan orman yangınları ile mücadelemiz aralıksız sürerken, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ın çağrısı ile diğer yandan da Yağmur duaları yapılmaya devam etti. Orman yangını ile mücadele sürecini sabote edip siyasallaştıran utanmazlar, Müslümanların inancı Yağmur Duası'nı da akıllarınca tiye almıştı.

Azerbaycanlı spikerin unutulmayan sözleri!

Azerbaycan'da hava durumu sunan Azerbaycan Türkü spiker, canlı yayında yine edilen dualar sonrasında yağan yağmuru duyurmuştu. Azerbaycanlı spiker, İslami değerlere düşman olan kişilere seslenerek, "Yer ve gök Allah'ındır. O herşeyi bilendir. Bilmediğiniz işlere burnunuzu sokmayın." ifadelerini kullanmıştı.