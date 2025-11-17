  • İSTANBUL
Yağmur damlalarından elektrik ürettiler
Teknoloji

Yağmur damlalarından elektrik ürettiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yağmur damlalarından elektrik ürettiler

Çin’in Nanjing Havacılık ve Uzay Üniversitesi araştırmacıları, yağmur damlasını elektrik enerjisine dönüştüren bir jeneratör geliştirdi. Bu sistem, temiz enerji üretiminde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Geleneksel damla enerji jeneratörleri genellikle sağlam bir platform ve metal alt elektrot kullanıyor. Bir damla dielektrik film üzerine düştüğünde elektrik üretiliyor; ancak bu cihazlar yüksek maliyet, ağırlık ve sınırlı ölçeklenebilirlik nedeniyle geniş çaplı kullanıma uygun değil.

Yeni sistemde ise jeneratör bir su yüzeyinde yüzüyor ve su hem taşıyıcı taban hem de iletken elektrot görevi görüyor. Bu sayede cihazın ağırlığı yaklaşık yüzde 80 oranında azalırken maliyeti yüzde 50 düşüyor. Üstelik elektrik çıktısı, metal tabanlı sistemlerle neredeyse aynı seviyede.

HER DAMLA 250 VOLT ENERJİ

Bir yağmur damlası yüzeydeki dielektrik filme çarptığında, suyun sıkıştırılamaz yapısı ve yüzey gerilimi darbeyi daha iyi soğuruyor. Böylece her damla daha geniş bir alana yayılabiliyor.

Ayrıca sudaki iyonlar elektrik yükü taşıyıcısı görevi üstlenerek su tabakasının güvenilir bir elektrot olarak çalışmasını sağlıyor. Bu birleşik etki, her damlada yaklaşık 250 voltluk bir tepe değeri üretilmesine imkân tanıyor.

Yeni jeneratör; farklı sıcaklık seviyelerinde, yüksek tuzluluk oranlarında ve hatta biyo-film içeren doğal göl sularında bile çalışmayı başardı.
Araştırma ekibi ayrıca suyun güçlü yüzey gerilimini kullanarak suyun yalnızca aşağı yönde akmasına izin veren drenaj kanalları tasarladı. Bu sayede biriken suyun performansı engellemesi de önlendi.

UFACIK ALANDA YÜKSEK ENERJİ ÜRETTİLER

Araştırmacılar, geliştirdikleri 0,3 metrekarelik bir sistemle yağmur yağdığında aynı anda 50 LED’i çalıştırabilmeyi başardı. Ayrıca dakikalar içinde kondansatörleri doldurarak küçük cihazlar ve sensörler için de kullanılabilir enerji sağladı.

Gelecekte bu yüzer sistemlerin göller, barajlar veya kıyı sularında konuşlandırılarak karadan yer kaplamadan yenilenebilir enerji üretmesi hedefleniyor.

 

